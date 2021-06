Dr. Amado Alejandro Báez, llama drama y manipulación accionar de Waldo Ariel Suero

Como drama y manipulación fue catalogado, el accionar del presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, por parte del Dr. Amado Alejandro Báez, asegurando que el CMD se maneja como un sindicato con los llamados a huelgas y estrategias manipulativas.

“Yo lo que entiendo es que esa estrategia hay que desarticularla, sin personalizarla. Yo creo que es una estrategia que posiciona a un actor como héroe y como víctima al mismo tiempo, es parte de lo que se llama triangulo del drama”, dijo el funcionario.

Entrevistado en el programa Más Cerca que se transmite por Studio 88.5 y YouTube bajo la conducción de Anibelca Rosario, Marisol Mendoza, Dary Terrero y Hansel García, indicó que la estrategia de manipulación del gremio no es efectiva.

El también Director Diplomacia de Salud del Ministerio de Relaciones Exteriores Báez, catalogó de manera personal y como médico, como un desacierto el llamado a paro en medio de la pandemia, por la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, y el mundo.

“El hacer un llamado a paro en medio de una pandemia es una posición extremadamente poco acertada. Esta es la crisis de salud pública mayor que vamos a vivir en todos nuestros tiempos. Este no es el momento de drama, este no es el momento de manipulación, este no es el momento de crear conflictos para poder sobre salir”, agregó.

En ese orden, declaró también que el año paso tuvo dos acercamientos con el presidente del gremio, pero este nunca llegó.

Con respecto a la tercera ola de la pandemia del coronavirus, dijo que lo que puede lograr una casi normalidad no solo en República Dominicana, sino también en el mundo es la velocidad de la vacunación.

“La realidad es que la solución es la vacuna. Lo que ha permitido lograr ese sentimiento de casi, cuasi normalidad en Estados Unidos y otros países, es la velocidad de la vacunación, el poder lograr esa inmunidad colectiva”, declaró Báez.

Dijo que hay que romper con la resistencia y teorías de conspiración para enfatizar en lo importante de la vacunación y seguir el ejemplo de otras naciones.

