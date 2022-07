Dr. Arnaldo Pérez: “Las alergias a los alimentos pueden ser muy peligrosas”

Los motivos por los que una persona se convierte en alérgica a un tipo o grupo de alimentos es muy complejo. De manera que ningún especialista de la salud recomienda autodiagnosticarse y mucho menos medicarse; porque podría poner en riesgo la salud y hasta la vida.

Por conmemorarse hoy, el Día Mundial de la Alergia, le preguntamos al especialista en alergias, Arnaldo Pérez, para concienciar sobre este tema de salud.

—¿Cómo identificar una alergia alimentaria?

Para el diagnóstico de alergias alimentarias es crucial conocer el historial y hacer una entrevista con un especialista en alergias. La prueba preferida para las alergias es una prueba de piel percutánea, un procedimiento que los médicos especialistas llevan a cabo en sus oficinas. Para pacientes que no puedan visitar la oficina para la prueba existen pruebas de laboratorio que también pueden ser útiles.

—¿Se recomienda el autodiagnóstico o es necesario acudir a un centro médico?

No es recomendable que un paciente se autodiagnostique con una alergia. Las sospechas de alergias a alimentos siempre se deben confirmar por un especialista en alergias, un diagnóstico erróneo puede llevar a que la dieta se afecte innecesariamente o a crear fobias a los alimentos. Si los síntomas de alergia son severos, como por ejemplo dificultad respiratoria o la sensación de que la garganta se está cerrando, siempre es crucial visitar un centro médico o sala de emergencia.

—¿Qué tiempo dura una alergia alimentaria?

Esto varía. Algunas alergias que son comunes en niños pequeños, tales como la alergia a la leche o al huevo, tienden a mejorar con los años. Otras, como las alergias a las nueces, tienden a perdurar, posiblemente toda la vida. Sin embargo, esto no es cierto en todo el mundo, así que es importante evaluar a cada paciente de manera detallada.

—¿Qué tan peligrosa puede ser una alergia?

No todas las alergias causan síntomas severos, pero las alergias a alimentos pueden ser muy peligrosas. Algunos síntomas, tales como dificultad respiratoria o disminución en la presión sanguínea, requieren tratamiento de emergencia o podrían causar la muerte.

—¿Se puede experimentar algún tipo de crisis por una alergia alimentaria? ¿Cómo saberlo y qué hacer?

Las alergias a alimentos más severas causan una reacción conocida como anafilaxia. Los síntomas de anafilaxia pueden variar, pero los más comunes incluyen ronchas (una erupción en la piel que causa mucho picor), hinchazón, palpitaciones, presión baja, y falta de aire. Esto requiere un tratamiento de emergencia, particularmente el uso de epinefrina, pero también puede requerir otras medicinas, así que los pacientes con estos síntomas siempre deben buscar asistencia médica de emergencia.

—¿Por qué una persona se vuelve alérgica de manera repentina a ciertos alimentos?

Lamentablemente no sabemos por qué esto les ocurre a algunas personas mientras a otras no. Aunque las alergias no se heredan directamente, los hijos de padres con alergias podrían estar en mayor riesgo de desarrollarlas. Algunas enfermedades, tales como la dermatitis atópica, parecen estar asociadas con el desarrollo de alergias a alimento. También la dieta en la infancia puede influir. Pero la realidad es que ninguno de estos factores determina el desarrollo por completo, y son muchas las personas completamente saludables que desarrollan alergias a alimentos.

—¿Cómo se puede balancear la dieta cuando se es alérgico a alimentos que refuerzan el sistema inmunológico?

Es por ello que se insiste en que ante cualquier sospecha se debe acudir al especialista médico. No todas las reacciones a alimentos representan una alergia; y en algunos casos los pacientes pueden tender una intolerancia amena a tratamiento. Por eso resulta importante una evaluación médica.

