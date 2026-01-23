Nacionales

Drones detectan grupo de 19 haitianos indocumentados en zonas boscosas de Elías Piña

El grupo estaba conformado por cinco hombres, doce mujeres y dos menores de edad, ninguno de los cuales portaba documentos que acreditaran su estatus migratorio legal en el país.

El Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo a 19 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo en zonas rurales de la provincia Elías Piña, realizado con apoyo de unidades de drones.

La intervención fue ejecutada por una patrulla del 11er. Batallón de Infantería General Pedro Florentino, que detectó a los extranjeros ingresando al país por una zona boscosa cercana a la pirámide 185, en el área conocida como La Pastilla, municipio Comendador.

Los extranjeros fueron trasladados bajo custodia militar a la Fortaleza La Estrelleta, donde se les aplicarán los procedimientos correspondientes, conforme a las leyes migratorias vigentes.

Fuente: NT

