Duartianos alertan sobre peligros de reintegrar el país a la Corte IDH

Santo Domingo.– Ante versiones del Instituto Duartiano sobre un supuesto plan para revertir la sentencia 168-13, relativa a la nacionalidad, y lograr el reingreso del país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), juristas advirtieron que se han dado las condiciones para que pueda ser revocado el fallo del Tribunal Constitucional, el cual además declaró inconstitucional, por errores procesales, el reconocimiento del Estado dominicano a dicho tribunal del sistema interamericano.

Según abogados, el propio Tribunal Constitucional ha tomado decisiones que podrían favorecer a los sectores que pretenden revertir la sentencia 168-13, la cual sentó las bases sobre la nacionalidad de los hijos de extranjeros en condición migratoria irregular nacidos en el país.

Esta situación representa una preocupación para ese sector y para diversos grupos nacionalistas.

Impacto en la soberanía nacional y reacciones institucionales

En ese contexto, y en coincidencia con el Instituto Duartiano, el presidente del Colegio de Abogados resaltó que, de producirse modificaciones en ese sentido, la soberanía nacional resultaría seriamente afectada.

De acuerdo con el presidente de esa organización nacionalista, quienes impulsan la revocación de la sentencia buscan propiciar el reingreso de la República Dominicana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya aceptación fue declarada inconstitucional mediante la sentencia 156-14 del mismo Tribunal Constitucional.

En dicho fallo, el alto tribunal declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana, suscrito por el Estado dominicano en 1999, al argumentar que el Poder Ejecutivo asumió esa jurisdicción sin la aprobación del Congreso Nacional.

Fuente: SIN