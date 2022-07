Dueñas de negocios de comida alertan de estafa por redes sociales

Dueñas de negocios de comida alertaron a los comerciantes sobre la modalidad de estafa a través de las redes sociales de la que fueron víctimas. Walkiria Almonte, propietaria del negocio Gustanini FoodTruck; Paola Nova, de Lo Dulcito; y Eridania Hernández, de Ceviches RD, contaron que una persona utilizó un nombre falso y los datos de una empresa real con registro nacional de contribuyentes (RNC) para engañarles.

El engaño consiste en contactar a los establecimientos y solicitarles un gran pedido para el mismo día. La persona que hace el pedido se identifica con el nombre de Erick Acevedo Pimentel, quien les asegura que realizó el depósito del dinero y les muestra la confirmación de la transacción. Los negocios se percatan del engaño al día siguiente, al comprobar que la transacción interbancaria nunca se materializó.

Al indagar sobre Erick Acevedo Pimentel, Walkiria, Paola y Eridania encontraron que ese mismo nombre fue utilizado años atrás para estafar a personas con la venta de dispositivos electrónicos y que detrás de los engaños realmente estaría Jancel Yoel Almonte, a quien ayer se le dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción por la denuncia, medida que debe cumplir en Najayo Hombres.

Jancel Yoel Almonte fue detenido hace dos semanas cuando Walkiria Almonte, de Gustanini FoodTruck, le reclamó el pago del servicio porque la transacción no había llegado. “Comenzamos a discutir, ahí pasa una patrulla y me expuse y le explico lo que me pasa. La patrulla decidió arrestarlo para investigar y cuando lo buscan con su cédula, ven que el tipo tiene 17 denuncias y que había estado preso”, agregó.

En cambio, tanto Eridania Hernández, de Ceviches RD; y Rosa Nova, de Lo Dulcito, contaron que fueron estafas en diciembre de 2021. Actualmente, la denuncia en contra de Jancel Yoel Almonte está compuesta por cinco personas dueña de negocios.

Historial

Diario Libre contactó con Erick Acevedo Pimentel, quien contó que es víctima del robo de su identidad desde el 2014. La situación, que ha denunciado ante las autoridades, le ha costado en ocasiones no poder conseguir empleo, porque no puede obtener una certificación de buena conducta.

En 2014, Acevedo Pimentel denunció ante la prensa que le habían robado su identidad y, a raíz de un reportaje del programa de la periodista Nuria Piera, se reveló que Jancel Yoel Almonte era en ese entonces un recluso de la cárcel La Victoria, sometido por estafa el 20 de octubre de 2012.

En un allanamiento que en ese entonces se le realizó a su celda se le ocuparon cuatro teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, una tarjeta bancaria Visa, y seis chips de dos empresas telefónicas.

