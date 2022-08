Dueño de San Diego no se arrepiente del contrato de Tatis Jr.

La situación alrededor de la figura de Fernando Tatis Jr. en los últimos tiempos no ha sido para nada halagadora, se ha visto involucrado en varias situaciones adversas que han manchado su imagen.

Luego de firmar su extensión de contrato con los Padres de San Diego en febrero del año pasado por 14 años y US$340 millones, ha estado involucrado en una serie de escándalos, entre los que se pueden resaltar el accidente en la motocicleta que no le permitió jugar béisbol hasta el 6 de agosto cuando arrancó su proceso de rehabilitación en ligas menores.

“El Bebo” participó en cuatro encuentros y luego se hizo pública la información de que había dado positivo a COSTEBOL y era suspendido por 80 partidos, al violar la política contra el dopaje en Grandes Ligas.

Todo esto no ha sido suficiente para que el dueño del conjunto, Peter Seidler, se arrepienta de haber confiado en el dominicano la fachada de la franquicia, “No me arrepiento”, contestó al ser cuestionado por el periodista Bob Nightengale del USA TODAY, sobre el acuerdo a largo plazo con el dominicano.

Seidler habló por más de una hora con el periodista Nightengale y según su reporte en ningún momento demostró resentimiento e inconformidad hacia la figura de Tatis Jr.

“Fue un golpe muy duro para él, la organización y los fanáticos”, dijo Seidler, “pero gritar y romper cosas no van a ayudar en nada, en mi experiencia, cosas como estas te hace mejor y más fuerte”.

Seidler, que es nieto del ex dueño de los Dodgers de Los Ángeles, Walter O’Malley, está muy decepcionado con lo sucedido, pero no tan molesto como el gerente general del equipo, A.J. Preller y algunos de los jugadores conjunto que han expresado su inconformidad públicamente.

“Estar molesto con un hombre de 23 años de edad, no es la manera correcta de ver las cosas, él ha estado aquí con nosotros desde que tiene 17 años de edad, ha crecido enfrente de nuestros ojos y yo sé que es un buen muchacho, tiene un buen corazón y se preocupa por las cosas”, agregó Seidler.

Al preguntársele a Seidler si cree que Tatis Jr. no había utilizado sustancias controladas antes de que diera positivo a Clostebol y que solo lo usó para mejorar su enfermedad en la piel, y contestó que sí que le creía.

“Fernando y yo cubrimos mucho territorio en nuestra conversación, no hubo barreras, verlo cara a cara y ver su expresión corporal, me dio la impresión de que era genuino, que estaba siendo real y auténtico a más no poder”, expresó Seidler.

Seidler no puede detener a compañías como Adidas a terminar su relación comercial con el dominicano, pero fue claro en expresar el apoyo a su jugador, pese a que esto les cueste un puesto en la postemporada.

“Creo en él más que nunca, es un hombre joven que cometió un error, yo tengo 61 años de edad y todavía cometo errores”, concluyó diciendo Seidler.

Los Padres es uno de los pocos equipos de las Grandes Ligas que nunca ha ganado una Serie Mundial, no llega a la postemporada desde el 2006 y solo ha llegado a seis postemporadas en la historia de la franquicia que arrancó en 1969.

La operación del hombro será retrasada

Tatis Jr. no podrá ser operado en la fecha estipulada esta semana como estaba planificado, ya que está aquejado de faringitis estreptocócica y fiebre, pero este retraso no debe impedir que esté listo para integrarse al equipo a principios del año próximo.

Fuente: DL