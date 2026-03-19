Eclipse solar total de 2026: cuándo y dónde se podrá observar el fenómeno astronómico del año

SANTO DOMINGO. – El próximo 12 de agosto, una enorme extensión del hemisferio norte experimentará un acontecimiento astronómico único: un eclipse solar total.

El fenómeno astronómico cruzará varios países, pero particularmente en España, sumirá a varias ciudades, paisajes naturales y monumentos históricos en una oscuridad repentina pocos minutos antes del anochecer.

El fenómeno fue confirmado por organismos internacionales y nacionales como la NASA y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, y despertó una movilización inédita entre comunidades científicas, autoridades y observadores de todo el mundo.

Visibilidad del eclipse en el mundo

El eclipse solar total de 2026 será visible de forma completa en partes de Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal.

Solo un reducido grupo de países tendrá la experiencia de la totalidad, mientras que decenas de territorios de Europa, África y América del Norte lo verán de forma parcial.

Según las estimaciones de plataformas como Time and Date, cerca de 980 millones de personas podrán observar al menos una fase del eclipse, y aproximadamente 15,2 millones se encontrarán dentro de la franja de totalidad, donde la Luna cubrirá por completo el disco solar.

La línea de tiempo del eclipse establece que el primer lugar donde iniciará el eclipse parcial será a las 15:34:15 (GMT), con el inicio de la totalidad a las 16:58:09. El máximo del eclipse se dará a las 17:46, la totalidad concluirá a las 18:34 y el eclipse parcial finalizará a las 19:57.

Estos horarios permitirán a millones de personas en España y Europa planificar la observación y vivir una experiencia inolvidable.

Detalles técnicos del eclipse

La magnitud del evento se entiende mejor al revisar la trayectoria y los detalles técnicos de este fenómeno. Un eclipse solar total sucede cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre la superficie terrestre y ocultando totalmente la luz solar en una franja específica.

La totalidad comenzará en el norte de Siberia, avanzará hacia el Polo Norte y atravesará Groenlandia e Islandia antes de ingresar a la península ibérica. El punto de mayor duración se localizará frente a la costa noroeste de Islandia, donde la fase total se extenderá por 2 minutos y 20 segundos con el Sol a 26 grados sobre el horizonte.

Una experiencia astronómica sin precedentes en España

En España, la franja de totalidad ingresará por la costa cantábrica y cruzará el país en dirección sureste. Ciudades como Gijón, Oviedo, Santander, Bilbao, Burgos, Zaragoza y Castellón de la Plana están dentro de la ruta de la umbra lunar. Madrid y Barcelona, fuera de la franja principal, experimentarán un eclipse parcial profundo con una cobertura del disco solar superior al 90%.

La totalidad de la sombra lunar se proyectará sobre lugares reconocidos como la Torre de Hércules, la bahía de Santander o las catedrales góticas de Castilla y León pocos minutos antes del anochecer”, indica la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses de España.

Galicia: Primer contacto en España

Galicia será el primer territorio de la España continental en recibir la sombra de la Luna. La oscuridad avanzará desde el Atlántico para cubrir ciudades como La Coruña, Lugo y Ferrol.

En la mitad sur gallega, incluyendo Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo y Orense, el eclipse será parcial pero alcanzará una magnitud que superará el 99%, sumiendo las Rías Baixas en una penumbra notable.

La última vez que un eclipse solar total cruzó España fue en 1905, lo que explica la magnitud del interés y la movilización de recursos en los territorios afectados. La Red Española de Astronomía comenzó la coordinación con municipios locales para gestionar la llegada de observadores internacionales y científicos, previendo un gran movimiento turístico en las zonas de máxima visibilidad.

Las condiciones climáticas en agosto, con cielos despejados habituales en el centro y sur de Europa, favorecen la posibilidad de observar el fenómeno en buenas condiciones, aunque la baja posición del Sol genera riesgos de obstrucción por edificios o accidentes geográficos en áreas urbanas. La segmentación orográfica de Castilla y León facilita la observación en llanuras y campos abiertos, mientras que en entornos urbanos se recomienda buscar ubicaciones elevadas o alejadas de obstáculos.

El evento concluirá su trayecto sobre el mar Mediterráneo, al este de las Islas Baleares, donde la sombra abandonará la superficie terrestre con el atardecer. Según la Unión Astronómica Internacional, el próximo eclipse solar total que tocará suelo europeo después de 2026 ocurrirá el 2 de agosto de 2027, pero el de España se anticipa como uno de los grandes acontecimientos científicos y sociales de la década.

Oportunidad para la divulgación científica

El fenómeno también ofrece una oportunidad única para la divulgación y la educación científica. La diversidad de paisajes y la posibilidad de observar el eclipse en entornos naturales, urbanos y monumentales convertirán a España en un punto de referencia mundial para la astronomía.

La Comisión Interministerial del Trío de Eclipses y otros organismos ya trabajan en campañas informativas, guías prácticas y actividades para garantizar la seguridad y la participación ciudadana.

El 12 de agosto de 2026, España estará en el centro de la astronomía mundial. Ciudades, pueblos y paisajes emblemáticos serán protagonistas de una jornada en la que el día se convertirá en noche y el cielo ofrecerá un espectáculo de belleza y ciencia pocas veces visto.

La suma de historia, naturaleza y tecnología hará del eclipse solar total de 2026 un acontecimiento inolvidable para la Península y para quienes viajen a presenciarlo desde cualquier rincón del planeta.

FUENTE:NOTICIAS SIN.