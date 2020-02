Eddy Herrera y Rafa Rosario defienden a Fernando Villalona ante controversia

El merenguero Fernando Villalona (El Mayimbe) ha sido el centro de la polémica luego de que, durante una entrevista que concedió, dijo que estaba en disposición de “tomar las armas”, debido a su condición de militar. El destacado intérprete aclaró en las redes sociales en un tono bastante apenado que de la única manera que tomaría las armas, sería para defender el país de fuerzas extranjeras que invadan la nación.

Es por eso que los reconocidos merengueros Rafa Rosario y Eddy Herrera sacaron las garras por el Mayimbe.

Rafa Rosario estimó que nunca ha tenido dudas del amor que Fernando Villalona le tiene a la patria. “Fernando Villalona es un hombre noble. Es un dominicano probado… de pura cepa…orgulloso de su tierra y de su gente. Fernando es una persona que ha sabido salir airoso de momentos muy difíciles en su vida, llegando a convertirse en ejemplo para todos nosotros”, expresó el intérprete de “Los hombres de edad”.

“Cualquier malentendido, es eso, un simple malentendido, y no podrá jamás borrar el amor a nuestra patria y los aportes que a nuestra música y nuestra cultura ha hecho RAMON FERNANDO VILLALONA EVORA. NUESTRO MAYIMBE !!! Fernando, desde aquí nuestra solidaridad, respeto y admiración de siempre”, exaltó el líder de los Hermanos Rosario.

Su colega Eddy Herrera lo definió como uno de los artistas “más trascendentales, queridos y de mayores logros de toda la clase artística dominicana”.

“Con esta mirada, expresión y entrega como artista y ser humano, lleva mi amigo y colega Fernando Villalona “El Mayimbe” toda su vida dándolo todo en el escenario, brindando siempre amor y abrazos fraternales a todo su público, familiares y también a nosotros la clase artística”, expresó el “Galán del merengue” en apoyo al destacado merenguero.

En un video dirigido al pueblo y colgado en su cuenta de Instagram @elmayimbe, este agregó que sus declaraciones al medio de televisión hispano Univision, canal 41, el 18 de este mes, en Estados Unidos, fueron “malinterpretadas”. Y se defendió: “¿Cómo a esos medios se les ocurre que tomaría las armas en contra del pueblo? Yo me entrego a mi pueblo 100% que siempre me respalda y nunca me deja solo, para que salga de contexto mis declaraciones. La entrevista dura 4 minutos y solo está circulando los primeros 40 segundos”.