Eddy Olivares acepta competir por presidencia del PRM con convención de delegados

El dirigente del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, anunció este jueves que acepta competir por la presidencia de esa organización con el método de delegados, al cual se oponía bajo el alegato de que las autoridades deben ser escogidas por las bases y no por un grupo.

La Dirección Ejecutiva del PRM decidió que sus nuevas autoridades serán escogidas mediante ese procedimiento en la próxima convención ordinaria, a lo cual se opuso no solo Olivares, sino otros dirigentes como Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara.

«En mi caso, acepto competir con la modalidad de delegados por el cargo de presidente del partido en la próxima convención, en la que el voto de los delegados será secreto»

Eddy Olivares

Dirigente del PRM

«Seré candidato, he aceptado la propuesta de cerca de cincuenta diputados, alcaldes, directores de distritos, presidentes municipales, secretarios, y sobre todo, las bases del partido, donde inicié mi carrera política y de las que nunca me he apartado», agregó.

En un documento, Olivares expresó que, aunque acepta ir a la competencia con esa regla, entiende que no es la correcta porque afecta la democracia.

“En una convención interna para escoger los candidatos directivos de cualquier partido siempre será conveniente la participación de las bases, razón por la que he apoyado siempre el voto universal libre directo y secreto”, indicó el exmiembro de la Junta Central Electoral (JCE).

A su entender, el que las bases de una organización escojan a sus directivos, “es el método de elección más democrático”.

También dijo que respeta la decisión de Gómez Mazara, quien acudió a la justicia para impugnar el método escogido por la Dirección Ejecutiva del PRM; y que fue ratificada por su Comisión Ejecutiva Nacional hace unas semanas.

«Respeto la decisión de mi querido amigo y compañero, Guido Gómez Mazara, de impugnar el referido método de elección, un derecho consagrado en la Ley de Partidos 33-18, que debe verse como normal en una democracia, no solo en el PRM sino en cualquier partido político», acotó.

