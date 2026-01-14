Nacionales

Edeeste se querella ante Procuraduría por destrucción de medidores en SPM

En la denuncia, la empresa solicitó que se realice una investigación para determinar responsabilidades y reunir los elementos probatorios necesarios para un eventual sometimiento a la justicia.

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) por la destrucción de decenas de medidores eléctricos en el municipio Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís.

De acuerdo con la denuncia, los hechos podrían constituir los delitos de atentado contra la seguridad del sistema eléctricoasociación de malhechores, vagancia y mendicidad, tipificados en los artículos 124, 124 párrafo I y 124-3 de la Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la Ley 186-07.

El documento detalla las fechas en que los medidores fueron instalados y posteriormente destruidos por personas aún no identificadas. También incluye la identificación de los clientes afectados, sus números de contrato y la ubicación de establecimientos comerciales cercanos que cuentan con cámaras de seguridad, con el objetivo de facilitar el levantamiento de evidencias.

Entregó informe a la PGASE

Edeeste informó que entregó a la PGASE un informe elaborado por su Dirección de Seguridad Física, así como denuncias previas por presunto fraude eléctrico contra cuatro personas que figuran entre los afectados por la destrucción de los equipos.

En la denuncia, la empresa solicitó que se realice una investigación para determinar responsabilidades y reunir los elementos probatorios necesarios para un eventual sometimiento a la justicia.

La distribuidora indicó que estos hechos estarían relacionados con la oposición de algunos residentes del municipio a la instalación de medidores, los cuales permiten registrar el consumo energético de manera verificable.

El caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público.

Fuente: SIN

