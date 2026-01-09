Edenorte interviene alumbrado público en sectores de Santiago para fortalecer la seguridad ciudadana

Edenorte Dominicana realizó una jornada de mejora del alumbrado público en los sectores La Yagüita del Ejido, barrio Los Santos y Los Santos Arriba, como parte de sus acciones orientadas a reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Los trabajos fueron ejecutados por equipos técnicos de la empresa distribuidora, bajo la coordinación de su Gerencia General, encabezada por el ingeniero Gustavo Martínez, e incluyeron la sustitución de luminarias en mal estado, así como el cambio de bombillos y fotoceldas.

En el sector La Yagüita del Ejido, la intervención se concentró en la avenida Félix María Ruiz, específicamente en el tramo comprendido entre el techado deportivo y el parque El Elegido, una zona de alto flujo peatonal y comunitario. Según informó la empresa, estas acciones permitieron mejorar de manera significativa la visibilidad nocturna y las condiciones de seguridad del entorno.

De igual forma, en los sectores Los Santos y Los Santos Arriba se realizaron trabajos similares con el objetivo de eliminar puntos oscuros que durante años habían generado inquietud entre los comunitarios. La intervención permitió restablecer la iluminación en diversas calles de ambas barriadas.

Residentes de la zona valoraron positivamente los trabajos ejecutados. El presidente de la Junta de Vecinos de Los Santos Arriba, José Rafael Santiago, expresó su agradecimiento a Edenorte por atender una problemática de larga data.

“Agradecemos a Edenorte y al ingeniero Gustavo Martínez por esta iluminación. Teníamos mucho tiempo con lámparas apagadas y mucha oscuridad. Hoy contamos con mayor claridad y un ambiente más seguro”, manifestó el dirigente comunitario.

Edenorte indicó que estas acciones forman parte de su compromiso institucional de trabajar de manera coordinada con las comunidades y líderes locales, en favor del desarrollo social, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en su área de concesión.

