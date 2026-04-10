Editorial española lanzará en Bogotá la edición internacional del libro “Juan Luis Guerra: Compromiso y Poesía”

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Bogotá, Colombia. – El Grupo Editorial Sial Pigmalión, prestigiosa casa editorial española con casi 30 años de experiencia y un catálogo que supera los 2.750 autores de cuatro continentes, presentará la edición internacional del libro “Juan Luis Guerra: Compromiso y Poesía”, escrito por el comunicador y ensayista dominicano Euri Cabral.

El lanzamiento oficial se realizará el viernes 1 de mayo de 2026, a las 5:00 de la tarde, en el pabellón del Gremio de Escritores de España, ubicado en el Pabellón 17 Internacional del recinto ferial de Corferias, durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026.

La obra, que ya tuvo dos ediciones en República Dominicana en 2008, llega ahora en una versión corregida, ampliada y actualizada, preparada específicamente para su distribución internacional bajo el sello Ex Libris Pigmalión. El libro explora la trayectoria artística, el compromiso social y la profunda dimensión poética y humana del icónico cantautor dominicano Juan Luis Guerra.

El acto de presentación estará a cargo del escritor y diplomático dominicano Marino Berigüete. El presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión, Basilio Rodríguez, confirmó que este evento marca el inicio de una gira de lanzamientos que incluirá ferias del libro en Madrid (España), Santo Domingo (República Dominicana) y Guadalajara (México) a lo largo de 2026.

“El primer lanzamiento será en la Feria del Libro de Bogotá, y tenemos planes para también lanzarlo en las ferias del libro de Madrid, de Santo Domingo y de Guadalajara”, expresó Rodríguez.

Por su parte, Euri Cabral ha destacado la importancia de que una editorial europea de trayectoria asuma la obra, lo que representa un reconocimiento a la literatura dominicana contemporánea y a la figura de Juan Luis Guerra como uno de los artistas más influyentes de América Latina.

El libro “Juan Luis Guerra: Compromiso y Poesía” no solo repasa la carrera musical del artista merengue, bachata y fusiones que han conquistado el mundo, sino que también profundiza en su labor filantrópica a través de su fundación, su visión humanista y su aporte a la identidad cultural dominicana y caribeña.

Más detalles sobre la disponibilidad del libro y las próximas presentaciones se anunciarán en las próximas semanas a través de las redes del Grupo Editorial Sial Pigmalión y del autor.

Fuente: De Ultimo Minuto