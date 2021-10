Eduardo Alberto Then: «Los malos tendrán que enfrentar las consecuencias de si violan o no la ley»

SANTO DOMINGO.- A solo horas de asumir la Dirección General de la Policía, el mayor general Eduardo Alberto Then, lanzó otra advertencia al asegurar que “los malos tendrán que enfrentar las consecuencias de si violan o no la ley, pero mejor que no la violen».

Previo a participar en una reunión con la Comisión para la transformación de la Policía, Then indicó que la sociedad está dividida entre buenos y malos, pero respetando los derechos humanos se aplicará las normas establecidas en la ley y el Código Procesal Penal.

El director policial reconoció que por años la institución ha sido descuidada por el Estado, por lo que agradeció la oportunidad de dirigirla en el proceso de transformación en que se encuentra inmersa.

«Llevo toda mi vida luchando con los malos llueva, truene o venté. Mi vida la he dejado aquí contra ese tipo de ser humano que quisiera verlo restablecido de sus errores, como un ciudadano correcto», manifestó alto oficial.

Durante el encuentro Then hizo un recorrido por sus 39 años en las filas de la Policía Nacional, recordando que fue retirado de manera arbitraria en el año 2010.

Indicó que entre sus primeras disposiciones fue citar a los miembros de la reserva y pensionados de la Policía para escuchar sus reclamos.

El mayor general Then recordó a los agentes que las armas de fuego asignadas son para proteger a los ciudadanos y no para ofender o maltratar.

Se recuerda que al ser juramentado como nuevo director de la Policía, Then advirtió que desde ahora los agentes solo responderán a su misión policial de proteger vidas, integridad de las personas y las propiedades privadas y públicas.

“En lo adelante todos estarán en las calles cumpliendo con su deber y labor, sin importar la dirección o departamento al que pertenezcan, todos harán labores de prevención, inteligencia e investigación”.

Agregó que habrá tolerancia cero con los hechos o actos delictivos que se cometan en el país, por lo que llamó a todos los miembros de esa institución a trabajar para tener un mejor país.

Fuente: El Dia