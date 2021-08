Eduardo Yáñez confesó que ama a su hijo, pero no lo quiere cerca de él

El actor Eduardo Yáñez confesó que ama profundamente a su hijo, pero no lo quiere a su lado, a pesar de los momentos maravillosos que vivieron juntos y hasta lo llegó a considerar como un amigo.

En una entrevista que le otorgó a Yordi Rosado, el actor dejó en claro que nadie nace sabiendo ser padres, y menos, cuando el padre no inicia la crianza de los hijos y prácticamente los conocen hasta su adolescencia, como lo fue en su caso.

Eduardo Yáñez reveló que la relación con su hijo Eduardo, actualmente no es muy buena, ya que el joven está alejado de él y así desea que se quede.

Que no haya duda alguna de que yo amo a mi hijo. Lo amo profundamente. Me dio años maravillosos. Me hizo padre, de alguna forma. Más que padre, me hizo amigo. Fuimos grandes amigos, cómplices. Me dio tantas cosas, lo amo, lo adoro; no lo quiero a mi lado”, externó.