Educación aclarará mañana inquietudes sobre inicio de año escolar

Previo al inicio de las docencias pautado para este próximo lunes 2 de noviembre, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, informó que mañana jueves realizará una rueda de prensa con el personal pedagógico y psicológico de la entidad para aclarar todas las inquietudes que existen sobre el inicio del año escolar 2021.

“Tenemos el jueves un adelanto donde la dirección técnico pedagógica y psicológica van a presentar todos los pasos y todos las formas que tenemos que cuidar para garantizar que el año escolar sea todo un éxito”, reiteró durante una entrevista en el programa Matinal 5

El ministro resaltó este miércoles que la primera semana será de ambientación e introducción a la modalidad virtual, donde se explicará a las familias cómo será el proceso escolar.

Precisó además que también durante esta semana se estará entregando a los profesores y a los padres o tutores los cuadernillos o guías explicativas con los pasos a seguir porque todos deben recibir entrenamiento.

El docente afirmó que se siente orgulloso de este nuevo plan de educación y a la vez confiado de que arrojará resultados satisfactorios.

Las clases se transmitirán por radio, televisión e Internet. Destacó que participarán más de cien emisoras y todos los canales de televisión local y los sistemas de cable, para dar cobertura en todo el territorio nacional.Reiterando que cada grado tendrá un canal y las clases se retransmitirá dos o tres veces al día, mientras que los canales de cable lo harán el día completo.

Fulcar calificó el proceso virtual como un evento revolucionario, el cual marcará un antes y un después en la educación del país.

“Todos los estudiantes van a tener acceso a la educación por uno o por otro medio”, garantizó.

Explicó que los estudiantes de bachillerato recibirán tres horas de clase y los demás alrededor de hora y media porque los niños no se pueden saturar.Manifestó que las clases serán lúdicas, es decir, que tendrán muchos juegos y además las cuatro asignaturas principales se impartirán unas 25 cátedras sobre valores, deportes.

El titular de la cartera destacó que el currículo metodológico ha sido simplificado, donde se trabajará sobre las cuatro tipo de modalidad a distancia.Sobre los cuadernillos, sostuvo que cada mes los alumnos obtendrán libros de textos que contendrán los asignaciones a desarrollar.

“Ese cuadernillo es una guía, es una orientación para el manejo del proceso educativo. El material fundamental para la evaluación son las asignaciones del profesor que da la clase a nivel nacional”, manifestó

Indicó que entre clase y clase irán pasando cápsulas educativas sobre esas materias adicionales.

El ministro explicó que los estudiantes no deben recibir las clases sentados en la cama, ni mientras estén comiendo y que no deben tener distracciones a su lado. Reiteró además que es innecesario el uso de los uniformes para recibir la docencia, por lo que solo recomienda que la vestimenta sea formal.

“No van a tener que estar uniformados, si tiene su uniforme mejor, pero no lo vamos a exigir. No es necesario, pero sí que estén formalmente vestidos, sentados en su silla adecuadamente y que no tengan distracciones”, precisó.

Fulcar dijo que es imprudente pedir a los padres la compra de los uniformes, cuando los los hijos recibirán docencia en la casa. “Yo no estoy para negocio, yo estoy para garantizar la educación en el país”.

Asimismo expresó que los facilitadores darán seguimiento mediante grupos de WhatsApp. Puntualizó que los alimentos estarán basados en la tabla alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (Fao).

“Los productos serán sardinas, enlatados, arroz, pan, entre otros, cuyo lugar de distribución serán las escuelas”.Destacó que en los alimentos serán prioritarios los productos nacionales.

