Educación plantea la posibilidad de adelantar próximo año escolar

Peña Mirabal dijo que en vez de comenzar en la fecha ordinaria que siempre se prevé que es en la tercera semana de agosto, podríamos estar comenzando la primera semana de agosto y que los primeros 30 o 45 días del próximo año escolar pueden ser utilizados para impartir contenido priorizado de ese 30% que no se pudo impartir de manera presencial.

El ministro resaltó que para que esta medida funciones debe de hacerse un esfuerzo en conjunto, no solo del ministerio de educación, de los maestros, sino también de la familia dominicana.

Ministro defiende clases virtuales

El ministerio de Educación aseguró tener demostraciones fehacientes de la entrega de muchos padres apoyando a sus hijos en todo los contenidos que los maestros están enviando por vía de redes sociales, plataformas tecnológicas puestas a disposición de nuestros estudiantes.

Dijo que se hace necesario el compromiso, la entrega y el esfuerzo de toda la sociedad en torno a este tema. “Nosotros haremos desde el ministerio de Educación lo que nos corresponde hacer pero siempre he dicho que la familia juega un rol preponderante en la formación de nuestros muchachos. Todo el esfuerzo que pueda hacer un maestro en un aula no se ve consolidado si no tiene el apoyo en el hogar de la familia de los contenidos que han sido en cuanto a monitoreo y acompañamiento de los muchachos en sus respectivos hogares” añadió.

Dijo que constantemente están llegando a los maestros y directores regionales y distritales materiales de los trabajos que realizan los alumnos en sus hogares, así como los chat de los profesores y otras materiales que pueden dar fe de que se está realizando un trabajo educativo en medio de la cuarentena.

