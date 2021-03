Edwin Encarnación es principal accionista de hotel de US$17 millones en La Romana

El pelotero Edwin Encarnación es el principal inversionista del proyecto de construcción de un hotel de 127 habitaciones cuyos trabajos fueron iniciados hoy con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader.

“Este proyecto me llena de mucho orgullo. A título personal la planificación y ejecución de este proyecto marca una transición importante, me siento honrado y profundamente orgulloso de que vendo lo de mi propia evolución se me haya concedido la oportunidad de continuar colaborando con mis raíces y elevando a su máximo el potencial de República Dominicana”, expresó Encarnación.

“Durante el desarrollo del proyecto, y esto es lo que más me llena de orgullo, llevaré directa e indirectamente, más de 300 empleos a mi pueblo”, dijo el toletero, en la actualidad agente libre.

Dicho hotel será construido en el Distrito Municipal Caleta, La Romana, con una inversión de 17 millones de dólares. Es parte de la cadena Hilton Golden Inn.

Luis Abinader y Edwin Encarnación realizan el “palazo inicial” para dejar iniciados los trabajos. ( EDDY VITINI)

“La puesta en funcionamiento de este nuevo hotel hará posible un despegue que dinamizará económicamente la zona y aportará decenas de puestos de trabajo a hombres y mujeres de las localidades cercanas y de otros puntos del país, lo que redundará positivamente en el crecimiento socioeconómico que como Gobierno nos hemos propuesto alcanzar para todos los dominicanos y dominicanas”, expresó el gobernante.

Al citar las bellezas naturales de la provincia La Romana, Abinader dijo que con la nueva instalación hotelera de aproximadamente 5,000 metros cuadrados en la costa caribeña, se da inicio a un nuevo punto turístico estratégico y de gran potencial que conectará de forma directa con la Isla Catalina. Destacó que la obra estará ubicada justo al frente y a poca distancia desde la costa hasta llegar a este popular destino turístico.

El mandatario manifestó que su entorno brinda condiciones favorables para competir eficazmente en el mercado hotelero de la zona, permitiendo también una operación eficiente.

“Es excelente en relación a sus áreas circundantes, ya que permite un acceso rápido a los aeropuertos internacionales como el de La Romana que recibe a más de 400,000 viajeros cada año con más de 10,000 vuelos comerciales y privados”, significó.

También citó los puertos marítimos de la zona, destacando que más del 60% de los pasajeros de cruceros dominicanos navegan por estas aguas de la zona oriental, citando que “250 mil personas visitan Casa de Campo anualmente y miles de ellas llegan a Central Romana o Altos de Chavón”.

En la actividad, estuvieron presentes además, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; ministro de Turismo, David Collado; el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereyra; Rafael Blanco, presidente de ASONAHORES; y los principales ejecutivos del proyecto.

También Jacqueline Fernández, gobernadora de La Romana; el alcalde de Caleta, Eduardo Kery Nitivier;, Viviana Riveiro, directora de Pro Dominicana; el pelotero Pedro Martínez, asesor deportivo del presidente de la República, Hamley Ramírez, Junior Novoa, Chilote Llenas, entre otras personalidades.

Fuente: DL