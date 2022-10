Edwin Mejía: “En el Minerd hay indicios de ocultamientos de irregularidades mayores”

SANTO DOMINGO.-El diputado por la provincia de La Vega, Edwin Mejía, aseguró que todo apunta a que en el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), se ha querido ocultar una estela de irregularidades de la pasada gestión de este Gobierno del PRM.

Mejía explicó, que el hecho de haber sacado de forma abrupta a un ministro del cargo, además de una asociación de conflictos e irregularidades para el inicio del año escolar y una actitud fuera de lugar del actual incumbente de ese ministerio, mandan un claro mensaje de que algo se oculta y algo pasó que no se quiere decir.

Manifestó además, que cuando un Gobierno no tiene claro su norte en educación, por lo regular su gestión igual estará desorientada en otras áreas vitales para el desarrollo de la gente.

Sobre el incidente de la comisión de educación de la Cámara de Diputados con el ministro, Mejía dijo “si no hay nada que ocultar, la reacción del ministro no tiene justificación, no importa la explicación que le quieran buscar”.

Fuente: El nuevo diario