EE.UU. advierte: una sola mentira puede costarte la visa para siempre

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana reiteró que la honestidad es un elemento esencial y obligatorio en todo el proceso de solicitud de visa, advirtiendo que ofrecer información falsa, incompleta o engañosa puede acarrear consecuencias graves, incluyendo la negación, cancelación del visado o incluso la prohibición permanente de ingresar a territorio estadounidense.

De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cada solicitante es responsable de proporcionar datos veraces y precisos en todas las etapas del proceso, desde el llenado del formulario en línea hasta la entrevista con un oficial consular.

La omisión de información relevante o la presentación de datos incorrectos, aun cuando parezcan menores, puede afectar no solo la solicitud actual, sino también futuras peticiones.

Las autoridades consulares explicaron que decir la verdad no garantiza la aprobación automática de una visa, pero sí permite que cada caso sea evaluado de manera justa y conforme a la ley migratoria estadounidense.

Cada solicitud es analizada de forma individual, tomando en cuenta el historial personal, migratorio y legal del solicitante.

La embajada subrayó que errores u omisiones como no declarar una estadía previa fuera del tiempo permitido, antecedentes de arrestos o información incorrecta sobre viajes anteriores pueden influir negativamente en el resultado del proceso.

“El requisito de honestidad es fundamental para proteger la integridad del sistema migratorio”, señaló la legación diplomática al destacar que brindar información falsa constituye una violación directa a las leyes migratorias de los Estados Unidos.

Asimismo, la misión diplomática enfatizó que ser honesto demuestra integridad, respeto por las normas y un compromiso con viajar de manera legal al país norteamericano, valores que son considerados durante la evaluación consular.

La Embajada de Estados Unidos exhortó a los solicitantes dominicanos a revisar cuidadosamente su información antes de presentarla y a responder con total transparencia durante las entrevistas, recordando que las consecuencias de mentir pueden ser permanentes y afectar de por vida la posibilidad de viajar a Estados Unidos.

Fuente: El Dia Digital