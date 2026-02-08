EE.UU. anuncia un acuerdo con la India sobre «comercio recíproco y mutuamente beneficioso»

La Casa Blanca anunció este viernes que EE.UU. y la India han alcanzado un acuerdo marco para un tratado provisional sobre «comercio recíproco y mutuamente beneficioso».

«El acuerdo marco de hoy reafirma el compromiso de ambos países con las negociaciones más amplias del Acuerdo Comercial Bilateral entre EE.UU. y la India, iniciadas por el presidente Donald J. Trump y el primer ministro Narendra Modi el 13 de febrero de 2025, que incluirán compromisos adicionales de acceso al mercado y apoyarán cadenas de suministro más resilientes», reza el comunicado.

La Administración estadounidense enfatizó que el acuerdo «representará un hito histórico» en la alianza entre las dos naciones, demostrando «un compromiso común con un comercio recíproco y equilibrado basado en intereses mutuos y resultados concretos».

Términos clave del tratado provisional

Así, el tratado provisional incluirá los siguientes puntos:

La India eliminará o reducirá los aranceles sobre todos los productos industriales estadounidenses y una amplia gama de productos alimenticios y agrícolas estadounidenses, incluidos los granos secos de destilería, los frutos secos, el aceite de soja, el vino, entre otros.

Washington modificará su arancel recíproco del 18 % a los productos originarios de la India, «siempre que se concluya con éxito el acuerdo». Así, se prevé que la tarifa se levantará de los productos farmacéuticos genéricos, las gemas y los diamantes, y las piezas de aeronaves.

EE.UU. también cancelará los aranceles sobre determinados aviones y piezas de aviones de la India impuestos para «eliminar las amenazas a la seguridad nacional». Del mismo modo, la India recibirá «un contingente arancelario preferencial para las piezas de automóviles sujetas al arancel».

Washington y Nueva Delhi se comprometen a proporcionarse mutuamente un acceso preferencial al mercado en los sectores de interés respectivo de forma sostenida, así como establecerán normas de origen que garanticen que los beneficios del acuerdo recaigan predominantemente en las dos naciones.

Asimismo, la India tiene la intención de adquirir 500.000 millones de dólares en productos energéticos, aeronaves y piezas de aeronaves, metales preciosos, productos tecnológicos y carbón de coque de los EE.UU. durante los próximos cinco años. Los países aumentarán significativamente el comercio de productos tecnológicos, incluidas las unidades de procesamiento gráfico y otros productos utilizados en centros de datos, y ampliarán la cooperación tecnológica conjunta, entre otros términos.

