EE. UU. arresta a exsecretario de Seguridad mexicano acusado de proteger al Cártel de Sinaloa



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 30 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 3 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Autoridades de Estados Unidos arrestaron en el estado de Arizona al exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, señalado por Washington como una pieza clave en una presunta red de protección al Cártel de Sinaloa vinculada al exgobernador Rubén Rocha.

Según el expediente penal divulgado este viernes, Mérida fue detenido el pasado 11 de mayo y posteriormente trasladado a Nueva York.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa al exfuncionario mexicano de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armas.

De ser hallado culpable, Mérida podría enfrentar cadena perpetua.

El exsecretario, un general retirado del Ejército mexicano, compareció ante la justicia estadounidense el pasado miércoles.

Caso involucra presuntos vínculos políticos con el narco

De acuerdo con la acusación, políticos y mandos de seguridad relacionados con Rubén Rocha habrían recibido sobornos millonarios y apoyo electoral a cambio de proteger al Cártel de Sinaloa y permitir sus operaciones con impunidad.

Tras hacerse pública la investigación, Rocha solicitó licencia temporal como gobernador, mientras un juez federal suspendió temporalmente su arresto y posible extradición a Estados Unidos.

Sheinbaum cuestiona acusaciones de EE. UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que las acusaciones estadounidenses no cuentan con pruebas contundentes.

El caso ha incrementado las tensiones diplomáticas entre ambos países, especialmente luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara recientemente que México está “gobernado por los cárteles”.

Entre los señalados en el expediente también figura Juan de Dios Gámez Mendívil, exalcalde de Culiacán, quien igualmente solicitó licencia tras conocerse la investigación.

Con información de EFE.