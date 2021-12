EE.UU. convoca a reunión internacional para hablar sobre Haití

El Departamento de Estado de Estados Unidos convocó a una reunión de alto nivel para este viernes 17 de diciembre para conversar sobre los desafíos de seguridad, políticos y económicos para apoyar al pueblo haitiano.

El anuncio se realizó este jueves, horas después de que fueran liberados los misioneros estadounidenses que se encontraban secuestrados en Haití.

La reunión virtual, que convoca a los socios internacionales de Estados Unidos será dirigida por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.

Looking forward to convening the International Partners Meeting on Haiti. Bringing together the international community in partnership with the Haitian people is crucial for a unified approach to help restore Haiti's democratic institutions. -BAN https://t.co/CD4cMc9gp6

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) December 16, 2021