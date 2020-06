EEUU degrada a RD en informe sobre tráfico de personas y cuestiona cambios del procurador

La República Dominicana fue degradada a la Lista de Observación de Nivel 2 en el informe anual sobre el tráfico de personas divulgado este jueves por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Entre las razones citadas se indica que el Gobierno logró menos condenas contra traficantes que años anteriores y “emitió sentencias inadecuadas” a algunos condenados.

El Departamento de Estado también destaca que en 2018, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, reemplazó a muchos de sus principales y más experimentados fiscales, incluido el de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas.

“Los expertos señalaron que la continua falta de recursos humanos y financieros para el enjuiciamiento era un área de preocupación urgente”, dice el informe.

“El Gobierno de la República Dominicana no cumple totalmente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo”, dice el reporte.

“Estos esfuerzos incluyeron la redacción de una ley de tráfico revisada para eliminar el requisito de fuerza, fraude o coerción de víctimas de tráfico sexual de menores de 18 años, aumentar las investigaciones y enjuiciamientos, y capacitar a más personal de la policía turística sobre tráfico y niños de la calle”, establece el informe.

Sin embargo, Estados Unidos sostiene que el Gobierno no demostró esfuerzos globales crecientes en comparación con el período del informe anterior.

Indica que la oficina del procurador general aseguró condenas de cinco acusados ​​por tráfico, una disminución en comparación con las condenas de 22 acusados ​​en 2018, 16 acusados ​​en 2017, 13 en 2016 y 20 en 2015.

“El Gobierno no informó sobre el resultado de las investigaciones sobre casos de complicidad oficial en la trata, y hubo preocupación por la validez de un número de víctimas identificadas, dadas las denuncias de complicidad dentro de la fiscalía de trata. Las autoridades no tenían un presupuesto dedicado para la asistencia a las víctimas o un refugio para víctimas a tiempo completo, no examinaron ni remitieron de manera efectiva a todas las personas vulnerables para indicadores de trata, y las protecciones de inmigración para las víctimas de trata no estaban disponibles”, dice en el informe.