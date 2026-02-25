Ejército detiene dos hombres con contrabando de cigarrillos en San Juan de la Maguana

Miembros del 12do. Batallón de Montañeros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a dos hombres con un contrabando de 50 mil cigarrillos en San Juan de la Maguana.

Los detenidos fueron identificados como Francisco Javier de León Labour y Newton Amaury Peña Méndez, quienes se desplazaban a bordo de un camión marca Isuzu, color blanco, placa L392268, en cuyo interior fueron encontrados doscientos cincuenta (250) paquetes de cigarrillos marca Point, ocultos dentro de ocho (08) cajas de cartón de productos comestibles.

Cada paquete contenía 10 cajetillas de 20 unidades, para un total de 50,000 cigarrillos de procedencia extranjera que fueron introducidos de manera irregular al país.

Al primero de los mencionados, quien fungía como conductor, se le ocupó además la suma de RD$122,300 pesos dominicanos.

Los detenidos, junto al vehículo y la mercancía ocupada, fueron trasladados bajo custodia a la Fortaleza General José María Cabral del ERD, para los procedimientos legales correspondientes.

El ERD continuará enfrentando de manera firme el contrabando y otras actividades ilícitas, fortaleciendo los controles en los puestos de chequeo militar en todo el territorio nacional.

Fuente: RCC