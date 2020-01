El 70% del consumo de turistas en RD recae en alojamiento, comidas y bebidas

Más del 70% del consumo de los turistas no residentes en el país corresponde a alojamiento, comidas y bebidas, según datos en un informe de la firma Analytica RD, correspondientes al pasado 2018.

La media que gastaron en transportación local ocupa el segundo lugar, con US$140 por viaje, agrega el informe.

Los turistas que vienen al país por medio de cruceros tienen un comportamiento distinto, asociado a que su estancia no suele extenderse por más de 24 horas. En el pasado año, el consumo de los viajeros de cruceros se centró en regalos (US$ 122) y tours (US$ 73.7).

En cuanto a los dominicanos no residentes encuestados, diversificaron más sus actividades de consumo, evidenciando un mayor contacto con la economía local fuera de los hoteles durante la estadía.

Los mismos consumieron bienes y servicios en el país por US$849, donde también el hospedaje y alimentos ocupan la delantera US$354, equivalente al 42%.

En este caso, siguió la lista los gastos de entretenimiento US$189 que representó el 22% del total.

El último dato de la Encuesta de Gasto Turístico muestra que los dominicanos residentes consumieron, en sentido general, US$948 durante su tiempo vacacional.

Tal informe, así como la Encuesta de Gasto y Opinión a Pasajeros de Cruceros, es publicado anualmente por el Banco Central de la República Dominicana. Si bien se sabe que el turismo constituye una de las principales fuentes de ingreso para los dominicanos, resulta relevante conocer hacia qué sectores productivos de la economía se dirigen estos recursos.