El 8 % de la población dominicana padece alguna demencia

Santo Domingo.-La desesperación, desinformación y el temor son parte de los sentimientos encontrados que viven los familiares de un paciente con demencia.

Tal es el caso de Andrés Santana, chofer de carro público de Los Mina, quien cuenta la tragedia de tener su madre con alzheimer a quien despidió padeciendo esta enfermedad.

“Mis días fueron un calvario. Un día no encontraba a mi madre en casa, otro no me reconocía y, cuando le daba de comer, acabando de hacerlo decía que no había comido”, manifestó Santana al señalar que no quiere ver ni a su peor enemigo en esa situación.

Como la madre de Santana, en el país hay un 8 % de la población de más de 60 años que padece algún tipo de demencia, equivalente a unos 90,000 casos.

La situación podría agravarse aún más, esto según el Reporte Mundial de Alzheimer (2015), la cual señala que la República Dominicana tuvo 54,000 personas con demencia en 2010, esperándose que aumente a 125,000 personas en 2030 y 241,000 en 2050 (incremento de 346 % entre años 2010-2050), esto según el Plan de Respuesta a las Demencias en República Dominicana 2020-2025.

De acuerdo con el plan, el costo para atenciones de personas con demencia se estima en US$ 2,300 percápita por año, costo que es asumido por las familias.

Esta enfermedad es degenerativa, crónica, donde la persona va perdiendo la capacidad discriminativa y su función ejecutiva, como las habilidades para coordinar palabras, ordenar pensamientos, conceptualizar y memorizar, sobre todo en los casos de alhzeimer y demencia vascular.

Así lo informó el psiquiatra José Gómez Monegro, al tiempo que indicó que “a esos pacientes se les pone tratamientos.

Los tratamientos médicos al día de hoy son para evitar el deterioro progresivo, pero no se cura, por eso esa persona va a tener seguimiento permanente y tratamiento de por vida”.

Recomendaciones

El psiquiatra recomendó a las personas hacer la prevención, con acciones como ejercitar el cerebro, leer dos o tres horas diarias, ejercicio físico; además, escuchar música, socializar, mantener una ocupación laboral, tomar vitaminas B12, así como evitar el tabaquismo, el alcohol y el estrés crónico.

El cuidado para personas con esta enfermedad en un 94 % es en el hogar, donde el que cuida tiene que acortar sus horas de trabajo o dejar de trabajar para cuidar al familiar, empobreciendo aún más a las familias.

Acciones

—1— Repuesta

Salud Pública presentó el Plan de Respuesta a las Demencias en el país hasta el 2025, el cual busca guiar las intervenciones para la prevención y atención de las demencias

—2 ¿Qué es demencia?

Es un grupo de trastornos caracterizados por el deterioro de, al menos, dos funciones cerebrales, como la memoria y la razón.

