El ABC de la copa menstrual: te contamos todo sobre este producto de higiene femenina

¿Sigues sin comprender qué es y cómo se usa la copa menstrual? Nosotras te contamos desde para qué sirve hasta qué talla debes usar.

Cuando hablamos de nuestro periodo, una de las cosas que vienen a nuestra mente son los productos de higiene femenina, los más comunes son las toallas femeninas y los tampones; sin embargo, la copa menstrual sigue siendo tema de conversación.

Aunque se ha popularizado el uso de este producto, para muchas de nosotras sigue siendo difícil entender qué es, pero sobre todo, cómo funciona.

Por eso aquí te aclaramos todas tus dudas sobre este producto de higiene íntima, que sí, fue inventado por una talentosa mujer, la actriz Leona Chalmers, ¡checa un poco de su historia y el modelo de la primera copita!

¿Qué es la copa menstrual?

La copa menstrual es un tipo de barrera que se inserta en la vagina durante la menstruación para retener el flujo. Al igual que los tampones o toallas, sirve para gestionar nuestra menstruación cada mes.

A diferencia de los tampones, la copa se inserta pero no absorbe sangre, ésta queda contenida en el interior de la copa hasta que se extrae de la vagina y se desecha el líquido en el sanitario.

Dependiendo de la marca, están hechas con diferentes materiales que no irritan ni resecan la vagina, ya que no contienen blanqueadores ni productos químicos; pero el gran plus de la copa es que es reutilizable.

Después de cada uso se vacía, se limpia con agua y se inserta de nuevo.

¿Cómo es?

Como el nombre lo indica, tiene forma de copa. Ancha de arriba y con un mango debajo que cambia de forma dependiendo de la marca.

Hay de colores, transparentes y hasta retráctiles. Tiene agujeros para que una vez dentro de la vagina entre el aire y la copa se quede abierta.

Son flexibles y la mayoría están hechas de silicona quirúrgica o de doctor, como también se le conoce; es el mismo material que se usa para crear prótesis para pacientes con cáncer de mama.

¿Cómo se usa?

Se dobla y se introduce en la vagina durante los días de menstruación, después de unas horas (esto dependerá de tu flujo y el día, pueden ser 4 o hasta 10 horas), se extrae, se vacía y se limpia. Una vez limpia la copa se vuelve a insertar.

No se nota, no duele, no es incómoda y no huele.

Como todo en la vida necesitarás práctica; relájate, es una oportunidad para conocerte mejor. Si te pones tensa también los músculos en tu vagina se contraerán y será complicado sacarla, así que flojita y cooperando, no entres en pánico.

¿Recuerdas la primera vez que usaste un tampón? Es algo similar, seguramente no fue nada sencillo al inicio, pero ahora lo haces sin pensarlo.

Si no sabes si es el método de protección adecuado para ti, checa qué es lo que piensan los ginecólogos sobre él.

¿Cómo se coloca la copa menstrual?

La copa se introduce con los dedos en la cavidad vaginal, con el lado más ancho hacia arriba y con el pico hacia abajo (que es con el que se retira), ligeramente doblada para que entre con facilidad.

Una vez dentro, se suelta y listo, se adhiere a las paredes, lo que crea un vacío, que impide algún derrame.

Si está bien colocada no hay de qué preocuparse, no habrá manchados, y puede emplearse en la playa, en la alberca o en cualquier actividad que lleves a cabo.

Esto es lo que podría pasar si no tomas en cuenta las medidas de higiéne recomendadas para el uso y cuidado de tu copa.

El Dr. Ulises Márquez Ruiz, ginecólogo y obstetra, integrante del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, aclara que “el promedio de cantidad de sangre que puede recolectar una copa menstrual es de 30 ml“.

¿Quiénes pueden usar una copa menstrual?

Todas las mujeres, sobre todo aquellas que tienen un patrón menstrual muy abundante o que reglan durante muchos días, ya que al hacerlo varios días requieren usar mucho tiempo la toalla protectora o los tampones.

Eso podría favorecer la irritación vaginal, y, en algunos casos, hasta la aparición de micosis por la falta de ventilación del área genital.

¿A qué edad se puede usar?

De acuerdo con los expertos, la copa menstrual puede usarse desde tu primer periodo. Existen copas mucho más cortas y diseñadas para las niñas que tienen su primer periodo o están iniciando esta etapa.

Esta copa puede usarse de los 10 a los 15 años, y deberás cambiarla por una talla más adecuada cuando seas más grande.

¿Cómo es usar copa menstrual? Checa lo que Yuya tiene que decir al respecto y aprende de su testimonio y experiencia.

Tallas de copa menstrual

Basta poner en el buscador “copa menstrual” para que aparezcan diferentes modelos y marcas, lo que puede ser confuso si estás en la búsqueda de la copa ideal y no tienes ni idea de lo que te gusta más… porque no has podido probarlo.

Cada mujer es diferente: las marcas ofrecen diversas tallas para que tengamos la que cumpla con nuestras necesidades.

Al decir talla nos referimos al diámetro de la copa y la cantidad de flujo: existen para abundante, normal o escaso, para mujeres que han dado a luz o que nunca han tenido relaciones sexuales, con suelo pélvico débil o deportistas.

Para encontrar tu talla ideal deberás tomar en cuenta tu edad, el tipo de flujo y actividades que realizas cotidianamente.

Talla S o chica: es la recomendada si eres menor de 18 años y no has tenido relaciones sexuales.

es la recomendada si eres menor de 18 años y no has tenido relaciones sexuales. Talla M o mediana: si eres menor de 30 años y no has tenido bebés. También es la talla recomendada para chicas menores de 18 años, pero que ya han comenzado su vida sexual.

si eres menor de 30 años y no has tenido bebés. También es la talla recomendada para chicas menores de 18 años, pero que ya han comenzado su vida sexual. Talla L o grande: se recomienda para las mujeres mayores de 30 años.

Es importante que no te dejes engañar o mal informar por el internet, existen mitos sobre su uso que debes olvidar, lo más recomendable es que acudas a tu ginecólo de confianza y aclares todas tu dudas.

Si quieres conseguir una copa menstrual, no sólo a través de internet puedes adquirir una, para México se ha aprobado una marca que logró cumplir con todas las normas de salud.

