El anuncio de un primer ministro divide al recién creado consejo de transición de Haití

Un anuncio sorpresivo que reveló que el nuevo primer ministro de Haití amenaza con fracturar un consejo de transición recientemente instalado encargado de elegir nuevos líderes para el país caribeño plagado de pandillas.

Cuatro de los siete concejales con derecho a voto dijeron el martes que habían elegido a FritzBélizaire como primer ministro, sorprendiendo a muchos haitianos con su declaración y su inesperada alianza política.

Los concejales que se oponen a Bélizaire, quien se desempeñó como ministro de Deportes de Haití durante la segunda presidencia de René Préval de 2006 a 2011, ahora están sopesando opciones que incluyen luchar contra la decisión o renunciar al consejo.

Una persona con conocimiento directo de la situación, que no quiso ser identificada porque las negociaciones están en curso, dijo que el acuerdo político del consejohabía sido violado por la medida inesperada y que algunos miembros del consejo están considerando otras opciones como posible primer ministro.

El martes estaba previsto que el consejocelebrara elecciones y eligiera a su presidente. Pero dos horas y una profusa disculpa después, un miembro del consejodijo que no solo se había elegido a un presidente del consejo, sino también a un primer ministro. Los murmullos se extendieron por la habitación.

Denuncian complot

El Acuerdo de Montana, un grupo de la sociedad civil representado por un concejal con derecho a voto, denunció en un comunicado el martes por la noche lo que calificó como un «complot» urdido por cuatro concejales contra el pueblo haitiano «en medio de la noche».

«Las fuerzas políticas y económicas de la mafia han decidido tomar el control del consejo presidencial y del gobierno para poder seguir controlando el estado», dice el Acuerdo de Montana .

La política haitiana se ha caracterizado durante mucho tiempo por tratos secretos, pero a muchos les preocupa que el país no pueda permitirse una mayor inestabilidad política a medida que las pandillas sitian la capital, Puerto Príncipe, y más allá.

«La gente cambia de partido (como) se cambia de camisa», dijo François Pierre-Louis, profesor de ciencias políticas en el Queens College de Nueva York y expolítico haitiano.

Habló durante un seminario web en línea el martes por la noche.

Al igual que otros, dijo que creía que Jean-Charles Moïse, un poderoso político que fue senador y candidato presidencial, estaba detrás de la nominación de Bélizaire.

«Curiosamente, Moïse, de todos los políticos allí, es el que toma las decisiones», dijo Pierre-Louis.

Moïse, sin embargo, no forma parte del consejo. Su partido, Pitit Desalin, está representado por Emmanuel Vertilaire, uno de los cuatro concejales que apoyan a Bélizaire.

Los otros son Louis Gérald Gilles, Smith Augustin y Edgard Leblanc Fils, el nuevo presidente del consejo.

No pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

Un documento compartido con The Associated Press y firmado por los cuatro miembros del consejoque eligieron al nuevo primer ministro afirma que han acordado tomar decisiones por consenso. El documento se titula «Constitución de un Bloque Mayoritario Indisoluble en el seno del Consejo Presidencial».

La medida llevó al partido Fanmi Lavalas a emitir un comunicado el miércoles en el que lo calificó de«mascarada» y «conspiración» para garantizar que «los matones del PHTK y sus aliados conserven el poder… y continuar con la tradición de corrupción».

«La familia Lavalas rechaza enérgicamente el escándalo de traición ocurrido el 30 de abril», dijo el partido .

Fils representa al grupo político 30 de enero, que está formado por partidos como PHTK, entre cuyos miembros se encuentran el expresidente Michel Martelly y el asesinado presidente Jovenel Moïse. Mientras tanto, Augustin representa al partido político EDE/RED, fundado por el ex primer ministro Claude Joseph, y Gilles representa al acuerdo del 21 de diciembre, que está asociado con el ex primer ministro Ariel Henry, quien renunció recientemente.

Henry estaba en una visita oficial a Kenia para impulsar el despliegue respaldado por la ONU de una fuerza policial del país del este de África cuando las pandillas en Haití lanzaron ataques coordinados a partir del 29 de febrero.

Han incendiado comisarías, han abierto fuego en el principal aeropuerto internacional que permanece cerrado desde principios de marzo e irrumpieron en las dos prisiones más grandes de Haití, liberando a más de 4,000 reclusos. La violencia continúa sin cesar en ciertas partes de Puerto Príncipe, incluida la zona alrededor del Palacio Nacional.

Consejo genera dudas

Los haitianos exigen que la seguridad sea una prioridad para el consejo, que tiene la tarea de seleccionar un nuevo primer ministro y un nuevo gabinete, así como prepararse para eventuales elecciones generales.

Pero algunos haitianos desconfían del consejo y de las decisiones que está tomando.

Jean Selcé, un electricista de 57 años, señaló que la mayoría de los miembrosdel consejo son políticos de larga trayectoria:

«Su pasado no es realmente positivo».

«Espero que su mentalidad pueda cambiar, pero no creo que lo haga», dijo. «Realmente no aman al país. ¿Quién se está muriendo en este momento? Son haitianos como yo».

Robert Fatton, experto en política haitiana de la Universidad de Virginia, señaló que algunos de los partidos representados en el consejo son responsables del caos actual en Haití.

«Es una contradicción», dijo. «Cada vez que parece que estamos en una crisis, volvemos a nombrar a las mismas personas y esperamos que cambien su forma de actuar, pero no lo hacen».

Quien plantea la misma crítica es Michael Deibert, autor de «Notes From the Last Testament: The Struggle for Haiti» (Notas del Último Testamento: La Lucha por Haití) y «Haiti Will Not Perish: A Recent History» (Haití no perecerá: Una historia reciente).

Señaló en un ensayo reciente que el consejo está «dominado por las mismas corrientes políticas que han pasado los últimos 25 años llevando a Haití a un precipicio, aprovechándose de los jóvenes empobrecidos en los barrios marginales para ser utilizados como garrotes políticos antes, inflados con las ganancias del secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas y otras empresas criminales, estos grupos superaron la necesidad de sus patrocinadores».

Más de 2,500 personas han muerto o resultado heridas en Haití entre enero y marzo, según la ONU.

Además, más de 90,000 personas han huido de Puerto Príncipe en solo un mes debido a la implacable violencia de las pandillas.

Fuente: DL