El Ballet Nacional Dominicano celebra 40 aniversario con el estreno de “Carmen”

La Dirección General de Bellas Artes, que preside Mario Lebrón y el Ballet Nacional Dominicano (BND) que dirige Alina Abreu, anuncian la celebración del 40 aniversario del BND, con la puesta en escena del clásico ballet “Carmen”.

La presentación del ballet, que será gratis para todo público, se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de noviembre 2021, en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

Con esta puesta en escena, basada }en la novela homónima, escrita en 1846 por el romántico francés Prosper Merimee, Bellas Artes abre sus puertas para deleitar al público con la historia de la apasionada gitana que lucha por hacer valer su identidad, uno de los ballets más populares del mundo.

Una nota de prensa detalla que dentro de la atmósfera de la celebración, la directora del Ballet Nacional Dominicano, Alina Abreu, reconoce la labor de los 15 exdirectores que han presidido la compañía de ballet.

Son ellos: Eduardo Villanueva, Magda Corbett, Carmen Heredia, Clara Elena Ramírez, Magaly Rodríguez, Miriam Bello, Pía Valverde, Ninoska Velásquez, Irmgard Despradel, Carlos Veitía, Marilouise Ventura, Mercedes Morales, Mónika Despradel, Marinella Sallent y Armando González.

“Me llena de orgullo presidir este encuentro en el día de hoy junto a ustedes colegas y amigos trabajando por nuestra visión de excelencia dancística de nuestro país, la que no solo ahora me toca dirigir, sino que he disfrutado de sus escenarios y luces por muchos años”, citó la directora Alina Abreu con respecto a la celebración de los 40 años y los reconocimientos a exdirectores.

Abreu también destacó que la compañía está en un “excelente momento físico y artístico para presentarse tal como lo merece el público que admira y gusta del buen arte”.

La puesta en escena cuenta con el auspicio de Voluntariado Banreservas, Casa Brugal y SoDanca.

Sinopsis

La trama de “Carmen” se desarrolla en Sevilla en la década de 1820. Carmen, una bella y provocativa gitana, se enamora de Don José, cabo de la guardia, quien perdido de amor incumple sus deberes como soldado y se une a una banda de contrabandistas.

Carmen desvía su atención hacia el torero Escamillo, la pasión y los celos llevarán esta historia a un trágico final. Es un espectáculo exquisito que presenta marcado el apasionamiento de Carmen y Don José.

Fuente: DL