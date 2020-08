“El Boli” con tenis al congreso ¿y por qué no?

Antes de la primera guerra mundial, en 1915, era un acto de deshonra y obsceno que las mujeres mostraran ni tan solo el tobillo. Fue la crisis económica y la gran escasez de toda clase de insumos que en poco tiempo le pusieron un “stop” a la intransigencias sociales de la época, dando paso a una mayor libertad al vestir.

No estamos en guerra, pero las consecuencias económicas para la sociedad mundial a causa de la pandemia del Covid-19 es como si lo estuviéramos; aunque al parecer no ha martillado lo suficiente la mentalidad en conjunto como para dejar a un lado la opulencia para dar acceso de nuevas formas y estilos liberados (no libertinos) en cuando a las estrictas normas de los códigos de vestimenta.