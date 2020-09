“El Boli” pide a sus compañeros del PLD, con todo el amor del mundo, que lo “suelten en banda”

Santo Domingo, RD

El comunicador y diputado Bolívar Valera “El Boli” amaneció “duro y curvero” hoy en las redes sociales y les pidió a sus compañeros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que con todo el amor del mundo lo “suelten en banda”.

“A mis compañeros del @PLDenlinea en mi circunscripción, la campaña terminó, yo no soy competencia de ninguno de ustedes, no tengo en planes aspirar a nada, así que con todo el amor del mundo: Suéltenme en banda”, escribió el diputado en Twitter.

El productor y locutor de “El Mañanero” dijo que está cumpliendo con lo que le prometió a la gente en la campaña.

“Que no le baje al ritmo de trabajo no quiere decir que estoy aspirando a nada, lo que quiere decir es que no le mentí a la gente diciéndole que estaría siempre con ellos, no solo en campaña como agunos han acostumbrado al pueblo”, apuntó.

De inmediato los usuarios empezaron a reaccionar a los tuits del diputado, algunos apoyándolo y otros recordándole que “deje el chisme” y siga trabajando como lo ha estado haciendo hasta ahora”.

“Papá, trabaja en conjunto con el gobierno para que haga un buen trabajo, no busque enemigos en el estado, por llevarte de tus compañeros del PLD”, escribió el usuario Stalin de la Rosa.

“Los trapos sucios se lavan en casa. Temas sensibles o que puedes tratar directamente con tus compañeros sin necesidad de redes, en una población que ahora mismo no confía en TU partido les genera mucha negatividad y rechazo. Eres mejor que esto, Bendiciones”, fue la respuesta de la usuario Kritzia Guilamo Cuesto.

