El caso Luz García y la sociedad líquida

Según Zygmunt Bauman, el mundo actual se caracteriza por su estado fluido y volátil. Es lo que denomina sociedad líquida. Ésta es una sociedad en la que la incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios ha debilitado los vínculos humanos. Lo que antes eran nexos potentes ahora se han convertido en lazos provisionales y frágiles.

Los valores sólidos que caracterizaban a la sociedad premoderna han sido sustituidos por valores líquidos, la gente ha ido perdiendo el sentido de la empatía y la compasión y los ha sustituido por el morbo que generan las informaciones relacionadas con la vida privada y humana de las figuras públicas.

Tenemos el ejemplo de Sobeida Félix, quien después de estar prófuga llegó al país y los medios pusieron más atención a su cartera de una marca reconocida y costosa, que a todo lo que tenía que decir sobre sus vínculos con uno de los mayores capos de la historia reciente, Figueroa Agosto.

En el fin de semana pasado la comunicadora Luz García, quien nunca se ha visto envuelta en ningún tipo de escándalo, fue noticia en los principales medios de comunicación y redes sociales, al darse a conocer que había sido detenida mientras conducía a alta velocidad en la ciudad de Miami y con un positivo al nivel de alcohol permitido, por encima del límite aceptado para conducir en USA.

Ella se trasladaba de Miami a Tampa después de recibir la llamada de su hijo que había sufrido un accidente en el campamento donde lo había dejado días antes, y le comunica que lo estaban trasladando en ambulancia a un hospital, sentía mucho dolor, llorando le dice que posiblemente tendrían que intervenirlo quirúrgicamente. Por lo que su reacción inmediata fue salir desde Miami al encuentro de su hijo Miguel Ángel.

Pero todo esto tiene una razón que muy pocos se han detenido a analizar porque hoy importa más el morbo de con quien estaba, por qué no la acompañaron, si es cierto que estaba con familiares… que la situación humana que le ocurrió, y el estado de salud de su hijo, y como un evento de esta naturaleza termina desatando una tormenta de especulaciones y acusaciones infundadas, propias de la sociedad que describe Zygmunt Bauman, que se caracteriza por la tan bien denominada sociedad líquida, una realidad a la que lamentablemente República Dominicana no escapa.

Luz había llevado a su hijo Miguel Ángel a un campamento en Miami y se encontraba compartiendo con amigos y familiares en un Restaurante. Se había tomado varias copas de vino porque en su mente no existía la posibilidad de que se le presentara nada que ameritara conducir, y muchos menos en donde tuviera que trasladarse a tres horas de camino, para asistir a su hijo por una emergencia médica. Hasta aquí pregunto ¿qué hubiese hecho usted como padre o madre? De seguro que cada uno de nosotros, podrá decir, que le pide a un familiar que conduzca, otros pedirían un taxi, algunos pensaran en múltiples posibilidades, claro desde la zona de confort de no verse en la situación de recibir esa llamada, que recibió Luz García, quien decidió de inmediato salir a cumplir con su responsabilidad de madre, sin que se quiera de ninguna manera justificar el hecho de que no debió conducir después de haberse tomado, más el exceso de velocidad, por lo que tendrá que responder ante las sanciones de lugar en Estados Unidos.

El exceso de velocidad obedecía a la impaciencia que le invade a una madre, que no tiene más información que la aportada por su hijo menor de edad. Tomó su vehículo y salió a hacer lo que toda madre habría hecho, ir a asistirlo.

Para muchos es más relevante el morbo de con quien estaba, como si fuese un pecado que una mujer soltera tuviese alguna relación, que no era el caso, porque estaba acompañada de su hermano y algunos familiares.

¿Por qué no la acompañó su hermano? Ella no reparó en eso, simplemente sale del lugar que quedaba a unas tres horas de distancia para estar con su hijo.

Preocupada, excedió el límite de velocidad permitido para llegar y poder autorizar como madre cualquier requerimiento necesario, como anestesia, que sin su autorización no podían aplicársela.

Ha vivido la experiencia más difícil de no poder asistir a su hijo en el momento en que más la necesitaba, ya que cuando fue detenida, la trasladaron a un cuartel policial y le quitaron su teléfono celular, imaginémonos solo por un momento la angustia e impotencia que vivió, su hijo esperándola para poder ser operado, y ella detenida y sin comunicación para avisarle a algún familiar de todo lo acontecido.

Y como resultado de toda esta pesadilla, ahora debe enfrentarse impotente ante el escarnio de una sociedad que ha perdido el sentido de la empatía por los likes, o como diría Bauman, ha sustituido los valores sólidos por algo que ya ni siquiera merece llamarse valor, en una sociedad líquida.

Estamos a tiempo de cambiar la historia, y el ritmo que llevamos como sociedad, marquemos la diferencia y construyamos juntos una nueva realidad, una sociedad más justa, menos lacerante, más solidaria y que sepa escaparse de esa apatía e indiferencia que nos lleva a ser una sociedad de la nada.

Luz, no estás sola, somos muchos los que te apoyamos y te prestamos nuestros hombros, para que te apoyes y sigas adelante, hoy te toco a ti como madre soltera, mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros.

Fuente: El Nuevo Diario