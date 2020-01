El choque entre Vinicio Castillo y Faride Raful en Twitter

El aspirante a senador del Distrito Nacional Vinicio Castillo aprovechó la mañana de este martes un comentario de su rival, candidata a la misma plaza Faride Raful, con el tema de la religión.

Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), a través de su cuenta de Twitter, retuiteó con un comentario un tuit de Raful sobre la posición que ella tiene con respecto a temas que involucran a la religión.

@Farideraful enfrenta iglesia católica y evangélicas cuando apoya legalización aborto en 3 causales. Igual cuando apoya matrimonio de personas mismo sexo . Ambos temas son Constitucionales . Están prohibidos por Carta Magna . Y su voz se alzó en contra ley lectura bíblia PQDC. https://t.co/g2DacPDrKk — Vinicio Castillo (@VinicioSenador) January 21, 2020

Raful respondió a un usuario de Twitter (que la criticó sobre su posición con relación a la lectura de la Biblia en las escuelas) que ella propicia la libertad de cultos y no la imposición de una religión en particular. “Si hubiera visto mi participación íntegra no aseverara lo que dice con tanta propiedad”, le agregó la actual diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Ante tal comentario, Castillo escribió en la red social: “Faride Raful enfrenta a iglesias católica y evangélicas cuando apoya legalización aborto en 3 causales. Igual cuando apoya matrimonio de personas mismo sexo. Ambos temas son Constitucionales (sic). Están prohibidos por Carta Magna. Y su voz se alzó en contra ley lectura Biblia PQDC”.

Este no es el primer embate en Twitter que los competidores de Raful le hacen en la red social. El año pasado Rafael Paz instó a la candidata a un debate.

Fuente: Diario Libre