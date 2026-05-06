EL CIELO SE LLENO DE COLOR: ASI FUE EL FENÓMENO DE NUBES IRIDISCENTES EN BOGOR, INDONESIA

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Una nube iridiscente observada en Bogor ha generado asombro en redes sociales por sus intensos colores, que muchos usuarios atribuyeron inicialmente a imágenes creadas con inteligencia artificial.

Sin embargo, se trata de un fenómeno natural real, registrado a inicios de mayo, cuando el cielo se tiñó de tonos rosados, verdes y púrpuras, captados por residentes y difundidos ampliamente en plataformas digitales.

De acuerdo con expertos, este efecto se produce cuando la luz del sol se difracta en pequeñas gotas de agua o cristales de hielo presentes en nubes delgadas, generando un espectáculo visual poco común pero completamente natural.

Aunque no representa un riesgo, su aparición suele estar asociada a condiciones atmosféricas específicas, lo que explica su rareza y el impacto visual que provoca.

Fuente: Diario Libre