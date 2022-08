El Cocodrilo: “A la gente se la está llevando el diablo, todo está caro”

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El destacado comunicador cibaeño Nelson Javier, “El cocodrilo”, señaló que el país atraviesa una situación difícil y complicada debido al encarecimiento de los alimentos.

Al ser cuestionado por la prensa sobre la situación económica en el país, subrayó “A la gente se la está llevando el diablo, todo está caro”.

El también locutor, expresó que los funcionarios en su mayoría son “mediocres” y que el país “está ahora mismo en una situación, que la gente se está comiendo unos con otros”.

Continúo diciendo que él está bien, porque lleva años trabajando para cuando llegaran los momentos difíciles, para poder enfrentarlo con responsabilidad.

“Yo estoy bien y he guardado pan para mayo y se me ve flotante, pero no es así, quizás yo estoy ganando lo que gané hace cinco, cuatro años, entonces los gobiernos tienen que pensar en los pobres”, insistió.

Asimismo, dijo que el presidente de la República, Luis Abinader, se encuentra realizando una excelente labor, pero que el gabinete que le acompaña entorpece la gestión.

“La gran mayoría no saben lo que están haciendo, que bajen al pueblo, que bueno, ojalá que renuncien todos casi”, resaltó.

Por otro lado, recomendó a la población que cuando un funcionario lo visite en épocas de campaña, le hagan pasar bochornos.

“Cuando vaya un diputado a su comunidad, tírele piedras, si no cumplió con ustedes y va dique a buscar votos, reúnanse en una esquina y reviéntelo, ¿tú crees que es fácil?, yo digo piedra, pero que le tiren huevos”.

FUENTE: EL NUEVO DIARIO