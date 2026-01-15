El COE desplegará más de 9,000 colaboradores en operativo por Día de La Altagracia

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en coordinación con las instituciones que lo integran y la Gobernación de La Altagracia, desplegará 9,121 colaboradores y voluntarios para asistir a los miles de ciudadanos que se trasladarán hacia la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, con motivo de la conmemoración de la madre protectora del pueblo dominicano.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, informó que a partir de las 2:00 de la tarde del martes 20 de enero se instalará un dispositivo especial de prevención y seguridad vial, el cual se mantendrá activo hasta las 6:00 de la tarde del miércoles 21, con el objetivo de agilizar la respuesta ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante el desplazamiento masivo de feligreses.

Méndez García explicó que el operativo abarcará desde el puente Juan Carlos, en la avenida Las Américas, hasta la Basílica de Higüey, incluyendo los principales tramos carreteros que conectan las provincias de la región Este.

“La principal variable que trabajaremos durante estos dos días son los accidentes de tránsito. Esta es una oportunidad para hacer un llamado a la conciencia de cada ciudadano que se trasladará a Higüey para conmemorar el Día de Nuestra Señora de la Altagracia”, puntualizó el funcionario.

Amplio despliegue de asistencia y salud

Como parte del operativo, el COE dispondrá de:

113 ambulancias distribuidas en puntos estratégicos.

153 puestos de socorro en la región Este.

Dos hospitales de campaña de la Cruz Roja Dominicana y la Defensa Civil, ubicados en las inmediaciones de la Basílica.

Un Centro de Mando Móvil y una base operativa conjunta con la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), para facilitar traslados a centros de salud en caso de ser necesario.

Además, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, E.R.D., dispuso de un helicóptero para brindar apoyo aéreo a las operaciones en toda la región Este.

Dispositivo especial en la Basílica

Dentro del perímetro de la Catedral se establecerá un esquema de seguridad y atención dividido en tres anillos:

Área exterior: Equipo de reacción rápida del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana, ubicado en el centro de coordinación móvil. Explanada de la Basílica: Puesto de atención prehospitalaria y dos ambulancias a cargo del Ministerio de Salud Pública. Interior del templo: Puesto fijo de asistencia con brigadas móviles.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) también desplegará unidades para reforzar la seguridad vial y el control del tránsito en los alrededores del templo.

Asimismo, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas brindará asistencia en carreteras y autopistas con seis talleres móviles y ocho grúas a lo largo del trayecto hacia la provincia La Altagracia.

Llamado a la prudencia

Finalmente, Méndez García exhortó a los ciudadanos a evitar el consumo de alcohol mientras conducen y a seguir las recomendaciones de las autoridades, recordando que se trata de una festividad de carácter religioso y familiar.

