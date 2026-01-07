El Congreso se enfrentará a dos nuevas reformas en 2026: la policial y la fusión Minerd-Mescyt

Tras la proclamación de una reforma constitucional en el 2024, la caída de la fiscal ese mismo año y el atraso de la reforma laboral, el Congreso ahora se enfrentará a dos nuevas enmiendas durante el 2026: la policial y la que busca unir los ministerios de Educación y Educación Superior.

Aún sin superar los retos y la falta de unión en la reforma laboral, el presidente Luis Abinader decidió enviar otros retos al Congreso que forman parte de su agenda de reformas prometidas desde que asumió su segundo mandato en agosto del 2024.

La comisión coordinadora de la Cámara de Diputados, presidida por Alfredo Pacheco, quien dirige el órgano legislativo, se reunió para planificar la nueva agenda congresual y para organizar la sesión de trabajo que se realizará este miércoles.

El Senado ya avanzó con el primer paso ejecutado para avanzar con la fusión Minerd-Mescyt, y envió el proyecto que une las dos entidades a una comisión especial que preside el senador Julito Fulcar, representante de Peravia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El proyecto que fusiona las dos grandes instituciones aún no supera la etapa de análisis en comisiones, pero desde ya ha atraído serias críticas de sectores sociales y educativos que consideran que la unión de los ministerios traería la decadencia en la formación de estudiantes en el país.

Algunos gremios, como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) o la Acción Empresarial por la Educación (Educa), rechazaron el proyecto de ley al considerar que la propuesta no muestra evidencias ni análisis de factibilidad que validen la unión.

Con ese ambiente, el Senado, dominado por legisladores oficialistas, no solo tiene la tarea de buscar un consenso interno en el Congreso para cumplir con una de las reformas de Abinader, sino que debe aprobar un proyecto que cuente con el respaldo de los sectores ligados a la educación dominicana.

El proyecto que busca fusionar el Minerd y el Mescyt forma parte de la reforma de modernización de la Administración Pública, que ya logró uno de sus objetivos al unificar por ley los ministerios de Hacienda y de Economía.

La reforma policial

Otro de los enfoques prioritarios para este año es la reforma policial, que también está en manos de los senadores, específicamente en una comisión especial que dirige el congresista Franklin Romero, del PRM por la provincia Duarte.

El proyecto, propuesto hace un mes por el Poder Ejecutivo, establece un nuevo régimen de carrera con tres categorías: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero, y además incorpora protocolos modernos de patrullaje y refuerza la formación de los agentes con un enfoque en derechos fundamentales.

La propuesta de reforma policial también introduce un cambio que variaría una práctica histórica en la seguridad dominicana: la eliminación casi total de policías asignados a instituciones públicas y la restricción de su presencia en empresas privadas.

El proyecto establece en su artículo 147 que los agentes quedan prohibidos de realizar labores de vigilancia, custodia o seguridad en ministerios, direcciones y entidades del Estado, salvo en situaciones excepcionales sustentadas en riesgo y con una autorización del Ministerio de Interior y Policía.

Trabajo inmediato

La Cámara de Diputados programó una sesión de aprobaciones para este miércoles a las 11:00 de la mañana, donde iniciaría el conocimiento de las iniciativas que llevan meses de atraso y que podrían perimir si no se aprueban antes del 12 de enero, que es cuando concluye la actual legislatura de trabajo en el Congreso.

