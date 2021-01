El cubre canas que parece una máscara de pestañas y que recomiendan los peluqueros

Tengo 29 años y tengo canas. Hoy lo escribo sin más, sin pararme a pensarlo mucho. Pero hace un par de años, cuando empecé a notarlas brillantes y llamativas entre mis mechones de pelo negro, el disgusto fue mayúsculo. Me encanta mi melena: a veces la he llevado larga, otras corta y otras muy corta, pero hasta ese momento nunca había deseado modificar ni cambiar de ninguna manera su color natural. Plantearme, aunque solo fuera por un instante, tener que recurrir a tintes químicos y, muchas veces, perjudiciales para el cabello y la piel del cuero cabelludo, desde joven, se me hacía demasiado cuesta arriba. Además, mis canas estaban repartidas por toda la melena, de forma que, o bien se disimulaban fácilmente o bien se antojaba absurdo colorear todo el pelo por algunas de ellas sueltas. Sin embargo -y quien lo haya experimentado podrá darme la razón-, estaban ahí y se hacían notar.

Por eso me empeñé en encontrar cualquier otro remedio menos nocivo, menos exclavo y, sobre todo, que me permitiera seguir disfrutando de mi color sin alterarlo (razón por la que también tuve que decir que no a teñirme con barros). En una visita al salón de peluquería Maison Eduardo Sánchez, di con la solución gracias a su equipo de estilistas y peluqueros: “lo mejor para ocultar las primeras canas es disimularlas pasando un cepillo o un spray con el producto adecuado que las cubra de forma inmediata”.

Y tenían razón. Lo encontré en una rápida búsqueda en Google: el término “cubre canas” había adquirido bastante popularidad desde que la firma L’Oréal lanzara al mercado su línea Magic Retouch. O, lo que es lo mismo, retoque mágico… y añado: rápido y sencillo. Para mi caso particular, de algunas canas localizadas en diferentes partes de la melena, elegí el cepillo en color castaño oscuro (por miedo a que el negro fuera demasiado potente y no quedar natural) y acerté. Desde entonces lo utilizo siempre que alguna cana rebelde se hace protagonista en las zonas más visibles del cabello, que suelen ser la raya, las patillas o la zona alta de la cabeza. Y lo hago así.

Qué es y cómo se usa

Básicamente, se trata de un goupillon -idéntico al de una máscara de pestañas- que te ayuda a extender el producto sobre esas canas localizadas de forma muy precia sin riesgo de teñir una zona mayor. Su fórmula, de textura cremosa y con pigmentos que se funden con el color natural del pelo, cubre la cana de forma temporal, pero aportando un valor fundamental que se busca en estos casos: ni se deshace ni gotea. Para lograr el resultado perfecto, utilízalo así:

1. Con el pelo seco, localiza la zona o las canas que quieres cubrir.

2. Saca el goupillon del botecito e intenta no llevarte mucha cantidad de producto (así el proceso será más limpio).

3. Aplícalo sobre el mechón en el que se encuentren las canas (no importa si lo aplicas sobre más pelos de tu color, así quedará más natural).

4. Una vez aplicado, utiliza un peine para cepillar la zona e igualar el efecto con el resto de tu pelo.