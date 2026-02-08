El Dalai Lama comenta reportes sobre sus lazos con Epstein

La oficina del Dalai Lama desmintió cualquier relación entre el líder espiritual tibetano y Jeffrey Epstein, luego de que su nombre apareciera en los documentos recientemente publicados vinculados al fallecido delincuente sexual.

En un comunicado publicado este domingo, se aseguró que el Dailai Lama «nunca se reunió con Jeffrey Epstein ni autorizó ninguna reunión o interacción con él por parte de nadie en nombre» del líder espiritual.

Informes de medios, que citaban documentos del Departamento de Justicia de EE.UU., aseguraron que el nombre del Dalai Lama aparecía varias veces en los denominados ‘Archivos Epstein’, hasta 169 veces según algunos reportes. Las menciones se encontraban en correos electrónicos personales y en el índice de un libro escaneado, ‘Massage for Dummies’, incluido entre los registros publicados del caso Epstein.

Qué son los archivos Epstein y por qué suponen una bomba de relojería para las élites, en nuestro artículo

Fuente: RT.