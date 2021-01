El desnudo integral de Aracely Arámbula para recibir el año

El 2021 llega listo para sorprendernos y la actriz Aracely Arámbula ha querido recibirlo sin ningún tipo de complejos, por lo que se ha despojado de toda su ropa, y de esa forma volver a los orígenes, desde cero, completamente desnuda.

La protagonista de exitosas telenovelas como La patrona y La doña colgó una imagen en blanco y negro en su Instagram, en la que presume una figura envidiable a sus 45 años junto a un mensaje inspirador para sus fans, en el que les llamaba a ser agradecidos y les deseaba un año lleno de salud, abundancia y bienestar.

“Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza. No se olviden ni por un instante, que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que, si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello”, fue parte del extenso mensaje que compartió.

El fotógrafo Uriel Santana compartió otras instantáneas de esa misma sesión de fotos con la artista, también en blanco y negro. Como era de esperarse, la imagen de Arámbula recaudó casi 300,000 ‘me gusta’ en menos de 15 horas y múltiples comentarios en donde sus seguidores alabaron su belleza.