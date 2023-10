El devastador mensaje de Kendo Kaponi tras la muerte de su hijo: «No sé cómo saldré hacia adelante»

Tras la muerte de su hijo de 19 años, Cheniel Capone, en un accidente de tráfico en la madrugada del pasado domingo en Kissimmee, Florida, el rapero Kendo Kaponi está atravesando el momento más doloroso de su vida.

Completamente devastado, el puertorriqueño compartió en Instagram un desgarrador mensaje en el que agradece todo el apoyo que ha recibido estos últimos días y también pide a todos que recen por él para poder hacer frente a la pérdida.

Según el medio «Ciber Cuba», el cantante se pronunció en sus redes sociales después de varios días de silencio. En sus historias de Instagram, publicó dos escritos.

«Les agradezco con el alma a todos los que me han mandado su apoyo de una forma u otra en este momento tan horrible, definitivamente gracias. Lo necesitaba porque indescriptiblemente este es el proceso más fuerte en la historia de mi vida. No sé cómo saldré hacia adelante. No sé, no sé. Por favor, oren por mí. Necesito toda la ayuda terrenal y celestial posible», dijo Kendo Kaponi en el primer mensaje. Su nombre real es José Fernando Rivera Morales.

En el otro mensaje, el artista puertorriqueño invitó a todos a la despedida de su hijo, quien estaba haciendo su propio camino en el mundo de la música.

«Todos los que deseen ir serán bien recibidos porque yo sé que mi hijo amaba a mucha gente, así que los esperamos. Recuerden no es un adiós, es un hasta luego», escribió Kendo Kaponi. Además, aseguró que cumplirá el sueño de su hijo al lanzar la música que tenía grabada.

Esta trágica noticia ha provocado una fuerte reacción entre los seguidores de Kendo Kaponi y otros rostros reconocidos del mundo de la música urbana, quienes no han dudado en enviarle su cariño al rapero en esta difícil situación que está atravesando.

Fuente: Diario Libre