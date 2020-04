El Dique: un sector olvidado que apenas sobrevive a la COVID-19

En una pendiente al margen del río Ozama, en El Dique, en Santo Domingo Este, Marilandy Soto pasa la cuarentena por el COVID-19 a la espera de algún tipo de ayuda por parte del Gobierno, que la ha dejado sin sustento económico para mantener a su hija.

Como madre soltera clama por un poco de ayuda, pues debido al coronavirus perdió su trabajo como doméstica y el dueño de la casa en que vive alquilada la presiona para que la entregue por falta de pago.

“La estamos pasando muy mal, porque no recibo ayuda de nada y como madre soltera paso mucho trabajo, además el dueño de la casa me ha aguantado, pero me dijo que desde que pase esto me mude, me está atacando”, confiesa.

Soto explica que no cuenta con la Tarjeta Solidaridad, del programa Progresando con Solidaridad, tampoco resultó beneficiada del plan “Quédate en Casa” y su hija no recibe el desayuno escolar. “El día de hoy solo me he tomado un refresco, mientras que mi hija comió algo donde mi hermana, sobrevivo de lo que la gente me da”, lamenta.