El director del SNS destituye al titular del Hospital Salvador B. Gautier tras una visita sorpresa

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, destituyó de su cargo al titular del Hospital Salvador B. Gautier, Armando José Holguín, durante una visita sorpresa realizada este viernes al centro de salud.

«En el día de hoy nosotros estamos removiendo al director y en la próxima hora vamos a colocar otro director con su equipo, con la finalidad de poder garantizar también la limpieza, la higiene y la circulación de cama de cada uno de los diferentes pacientes que nosotros tenemos», declaró Landrón.

El funcionario argumentó que «porque usted no tenga los recursos necesarios, usted tiene que tener ninguna área que no se cumpla un protocolo de seguimiento y de movimiento de cada uno de los pacientes».

Armando José Holguín, ortopeda-traumatólogo, fue juramentado el 24 de mayo de 2023 en sustitución del doctor Miguel Ángel Geraldino, quien pasó al régimen de pensión.

Anteriormente, Holguín se había desempeñado como subdirector del Hospital Traumatológico Darío Contreras.

Sobre el Gautier

Desde hace años, los jefes de servicio del Hospital Gautier y directivos del Colegio Médico Dominicano (CMD) han solicitado la intervención financiera del SNS para suplir la carencia de medicamentos y material gastable.

En agosto de 2025, el cardiólogo Fulgencio Severino advirtió sobre las condiciones de abandono en que se encuentra el centro de tercer nivel, asegurando que, con la situación actual, incluso, se genera una «violación a la dignidad de los pacientes».

«Ese envejecimiento de la estructura, pues ha venido obstaculizando la buena convivencia de los pacientes en el hospital, tanto en el área de la emergencia, que es la más crítica, y en el área de hospitalización. El panorama actual es una deficiencia de camas, porque hay muchas habitaciones en condiciones no habitables, por lo que están cerradas», dijo Severino en ese entonces.

El hospital también ha presentado problemas eléctricos derivados del cableado original de la construcción y la incapacidad de soportar el voltaje necesario para la operatividad.

El Gautier fue inaugurado 24 de octubre del 1951, anteriormente se llamaba Hospital de la Caja Dominicana de Seguros Sociales.

