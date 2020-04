El drama de un hombre que lleva 19 días aislado por coronavirus en una habitación de su casa

“Hoy (domingo) tengo 20 días aislado en mi casa. Mi vida ha cambiado del cielo a la tierra desde ese día que me diagnosticaron positivo al coronavirus. No he salido más de la habitación, he estado aislado, en soledad. Todo me lo traen a la puerta”.

Se llama Ángel (nombre ficticio) y es un arquitecto de 33 años que, desde el 17 de marzo le ha tocado vivir en carne propia las dolencias que provoca la enfermedad, aunque la peor parte, manifiesta él, ha sido el distanciamiento social de su esposa embarazada, y el no poder abrazar a sus dos hijos; uno de cinco años y el otro de diez meses de nacido.

A pesar de su dificultad respiratoria, y su voz forzada, mantiene la comunicación con su compañera y ve a sus hijos a través de las videollamadas.

Su esposa ha sido su principal apoyo en el día a día de la enfermedad. “En la mañana ella me toca la puerta y me deja las cosas ahí en la entrada. Cuando me voy a bañar y necesito algo, nos comunicamos por teléfono. Todo lo que yo uso, lo pongo en un recipiente en la entrada de la puerta. Ella le rocía desinfectante y después lo lava”, relata.

Crítica al sistema