El ebanista había advertido que quería atrapar a desaprensivos para “hacer que se arrepintieran”

El ebanista Román Guerrero, quien que se atrincheró ayer en La Romana y mató cuatro personas antes de ser abatido por agentes policiales, había grabado un video en el que narraba que había sido víctima de desaprensivos que le quemaron un apiario y le robaron sus criaderos de abejas.

En el video grabado en un criadero de abejas de Guerrero, el hombre manifestó que quería tener la oportunidad de poder agarrar a los desaprensivos y “hacer que se arrepintieran de haber nacido”.

“Todo lo que me hicieron esta gente buena aquí, mucho cariño que le tengo. Aquí me acabaron con un apiario, no me han acabado, me dieron un cocotacito, me le pegaron candela y me llevaron unas cuantas, pero que va”, inicia diciendo Guerrero en el video.

En la fílmica, Guerrero manifestó que estaba «desesperado por verlos».

«Aquí estoy yo que no quiero ni comer con tal de, yo le pedí al creador que diera la oportunidad nada más, nada más para yo agarrarlo, que lo iba a hacer que se arrepintieran de haber nacido, aquí yo tengo una cosita nada más, aquí yo nada más tengo 25, una cosita así comencé traje 25 para acá”, dijo refiriédose a los criaderos de abeja.

El hombre continuó narrando que “están trabajando bien de bien esas abejitas, pero ya ustedes saben gente que el otro que anda trabajando tienen mil 100 enemigos y yo desesperado por tirármelos, yo no tengo gran cosa para ellos”.

Guerrero sostuvo también de forma indiganda: “Ya me tengo que ir cansado a guardar todas esas vainas de valde otra vez, nada más trabajando de valde nada más, lo mío es trabajar de valde”.

De acuerdo con los comunitarios del callejón Guaymate, en sector Villa Pereyra en La Romana, Román Guerrero se había querellado por los robos a su negocio, sin obtener respuesta de parte de las autoridades.

Durante el incidente también resultaron heridos seis agentes del orden, tres de estos fueron trasladados a un hospital en Santo Domingo, mientras que los demás continúan recibiendo atenciones médicas en el Centro Médico Central Romana.

Hasta el momento el pronóstico de salud de los agentes es reservado.

Fuente: DL