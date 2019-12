El enigmático regalo de cumpleaños que recibió Leonel de su madre

El segundo tomo está encima del primero. Es de color negro y tiene por nombre “Santa Biblia”. La Biblia es muy usada por Fernández en momentos claves y la cita en algunas ocasiones, además de que es el texto emblemático de los cristianos y representa el amor, la sabiduría y la religiosidad del hombre con Dios. Al lado, está el tercer libro, el más pequeño de todos, pero, quizás el más grande por su contenido. Está colocado al borde de los anteriores, no encima como los demás. Su nombre es “Los 12 pasos del perdón”.

El expresidente de la República, Leonel Fernández , recibió muchos regalos este jueves, 26 de diciembre, por su cumpleaños número 66. Pero uno de ellos fue muy especial, no solo por su procedencia, sino por la simbología que tiene consigo.

Fernández dejó el partido que lo vio nacer alegando fraude en las elecciones primarias que se celebraron el 6 de octubre para escoger sus candidatos a los comicios de 2020 y también que la misma ya no representaba sus orígenes.

“Ahora con mucho pesar, ha llegado la hora de partir. Sobre la marcha, tal vez sin advertirlo a tiempo, nos diferenciamos. Hay quienes no podemos vivir en medio de la mentira, el engaño, la manipulación, la doblez, el irrespeto, la petulancia, el incumplimiento de la palabra empeñada, la simulación, la hipocresía y la desfachatez”, adujo el 20 de octubre de este año.

Al día siguiente, durante la celebración de Asamblea Nacional de dirigentes del partido, Medina dijo que recibía ataques de Fernández porque no había fracasado en su gestión de gobierno y “lo estaba haciendo mejor que él”.

“¿Cuál es mi delito, el delito que he cometido es que no fracasé. Y lo voy a decir hoy, lo he hecho mejor que él”, acotó.