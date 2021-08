El fenómeno de los BTS, ¿por qué son tan famosos?

Los artistas surcoreanos están dominando el mundo. El fenómeno del K-Pop (Korean popular music en inglés o música pop coreana es español) tiene a unos chicos que son la sensación del momento.

Se trata de los BTS, un grupo compuesto por siete jóvenes, sí, algo parecido a las boybands de los noventas como The Backstreet Boys o NSYNC, y que con su estilo coqueto, coreografía y mucha buena vibra han popularizado éxitos como «Dynamite», «Life goes on» y «Permission to dance».

A propósito de la controversia suscitada por el elenco del programa radial criollo «Esto no es radio», de Alofoke Media Group, quienes hicieron comentarios que fueron calificados por sus fanáticos como negativos y xenófobos, te mostramos por qué son tan populares y los récords que han roto más que cualquier otro artista, ya sea anglosajón o urbano latino de fama mundial.

¿Qué dijeron en «Esto no es radio»?

En el canal de YouTube Esto no es radio los conductores compararon a BTS con una “religión” por la gran comunidad de fans que tienen alrededor del mundo.

El humorista Ariel Santana quiso comparar a BTS con Backstreet Boys, pero cambiando la nacionalidad de los integrantes surcoreanos. El conductor dijo que eran chinos en vez de que son surcoreanos o de Corea del Sur, además, los calificó como «los Backstreet Boys chinos».

Hony Estrella trajo a la mesa el tema de las cirugías plásticas tras alegar que los artistas coreanos acudían a este proceso quirúrgico “para parecerse a los estadounidenses”.

Sus fanáticos denominados ARMY explotaron contra los comentaristas en las redes sociales.

¿Quiénes son los artistas de BTS?

Bangtan Sonyeondan (BTS) es el nombre coreano de la agrupación que se traduce literalmente como chicos a prueba de balas.

La banda está compuesta por Kim Tae-hyung, mejor conocido como V, de 25 años; sigue Min Yoon-gi (Suga), de 28; Jung Ho-seok (J-hope), de 27 años de edad, Jeon Jung-kook (Jungkook), de 23; Kim Seok-jin, (Jin), de 28 años; Kim Nam-joon, (RM), de 26 y Park Ji-min (Jimin), de 25 años.

Los chicos debutaron oficialmente en 2012, pero su popularidad aumentó a nivel mundial en 2016.

Cabe destacar que hay otras agrupaciones bastante populares como las Black Pink, EXO, Shinee, Twice, Big Bang, Super Junior y Girls’s Generación.

Varios motivos de su fama

Quizás para los que viven en el continente Americano el fenómeno de la agrupación puede parecer nuevo, pero llevan años en la cima de la popularidad y rompiendo las listas de éxitos, así como los números en YouTube y otras plataformas, y esto sin lugar a dudas ha sido motivo de artículos sobre la razón de tanta fama.

Los BTS cruzaron las fronteras cantando en su idioma original, el coreano, y en inglés.

De acuerdo con la revista Fama, la razón de su popularidad está detrás de cómo han creado una comunidad con los fans en las redes sociales, donde suman más de 47.7 millones de seguidores como grupo, pero por separado tienen millones de seguidores.

Además, han tenido la oportunidad de plasmar sus experiencias de vida en las canciones y eso hace que el público los sienta más cercanos.

No se puede olvidar que el mercado que impactan mayormente es el preadolescente y juvenil.

Los récords de los BTS

Es la primera banda en tener cuatro álbumes número uno en menos de dos años, desde que The Beatles lo lograra en 1995.

La banda es la primera de K-Pop en encabezar la lista Hot 100 de Billboard gracias a su canción «Dynamite», y para desconcierto de muchos, difícilmente bajen de la posición número uno, pues han estado dentro de los primeros lugares de la referida lista con la canción «Butter» que, estrenada el 20 de mayo del 2021, suma más de 500 millones de reproducciones en YouTube.

En Spotify el tema asciende a 495 millones de streams.

El medio Semana detalla que Butter marcó el mejor debut en la historia con 108,2 millones de visualizaciones, superando el récord de Dynamite, su primer sencillo en inglés, que obtuvo 101,1 millones de vistas, y que encabezó las listas de Billboard.

Además, se convirtieron en el primer grupo coreano en presentarse en la entrega de premios Grammy, en abril del 2021.

En los Premios Billboard lograron estatuillas en las cuatro categorías en las que recibieron la nominación: «Mejor Grupo», «Mejor Artista Social», «Artista en el Top de Ventas» y «Canción más Vendida».

Por si esto fuera poco, el K-pop fue el género de música más escuchado en YouTube en 2020.

El ‘K-pop’ está influenciado por el pop, el jazz, el hip-hop, el reggae y la electrónica, entre otros y surgió a principios de los años 90.

Los miembros que se han destacado por su vestimenta cool y de colores vibrantes, a la par con una buena coreografía, son protagonistas de grandes campañas publicitarias y fueron incluidos recientemente en la revista Time como “Líderes de la nueva generación” y fueron parte de la lista de las personas más influyentes del mundo en 2019.

Dos de los canales de YouTube atribuidos a ellos como HYBE LABELS y BANGTANTV56 tienen más de 60.3 millones y 54 millones de suscriptores, respectivamente.

Millones de reproducciones



«Dynamite», estrenado en 2020, ya sobrepasó el billón de vistas en YouTube y en Spotify, mientras que «Permission to Dance», subida a esa plataforma el 8 de julio del 2021 tiene más de 263 millones de reproducciones.

Mensualmente son escuchados solo en Spotify por 33 millones, 550 mil 325 oyentes.

Los ARMY

El Periódico de Guatemala indica que, aunque ARMY significa ejército en español, en el mundo de los BTS significan las siglas de Adorable Representative M.C. for Youth o Adorable Representante M.C. para la Juventud (el término M.C. es usado para alguien que es un maestro del rap).

Este es el nombre que reciben las personas que realmente son fanáticas de la agrupación.

Fuente: DL