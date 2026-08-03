El Gobierno afirma que el CNI no alertó de la crisis en Ceuta frente a las dudas del PP

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Madrid (EFE).- El Gobierno asegura que ningún informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó de la magnitud de la crisis vivida en Ceuta por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, negativa acogida con dudas por el PP tras redoblar sus críticas y exigir explicaciones en el Parlamento.

Varios ministros se han referido a la situación en Ceuta, que llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a enviar el sábado una carta a las instituciones europeas que ha sido respondida este lunes por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, destacando la «eficacia y eficiencia» de la gestión por parte de España y Marruecos.

Fuentes del Gobierno han resaltado ese reconocimiento de la gestión de la crisis, que será analizada este miércoles por los ministros de Interior de la UE en una reunión que había pedido Sánchez en su carta a Bruselas.

Ante la magnitud de esa crisis, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Telecinco, ha puesto en duda que los servicios de inteligencia españoles desconocieran que iba a haber una ocupación inmediata.

«No me creo que una masa de 60.000 o 70.000 personas haya pasado desapercibida», ha señalado Feijóo.

Colocación de la boya flotante para delimitar las aguas jurisdiccionales de la playa del Tarajal de Ceuta que la separa a Marruecos. EFE/ Reduan

Ausencia de informes

Al respecto, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en otra entrevista en Televisión Española, ha negado la existencia de cualquier informe del CNI que advirtiera de la magnitud de la entrada masiva de personas desde Marruecos.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una visita oficial a la base aérea de Zaragoza y preguntada por la posibilidad de que el CNI avisara a Interior, ha eludido responder de forma directa.

Robles se ha limitado a destacar que los profesionales del CNI, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil realizan «un trabajo excepcional», por lo que ha rechazado entrar en un debate sobre su actuación.

Elma Saiz ha puesto el acento en la respuesta dada por España y Marruecos, sin cuya colaboración ha dicho que habría sido imposible actuar de la forma en que se ha hecho para intentar recobrar la normalidad.

Jóvenes que regresaron de España se reúnen en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos). EFE/EPA/Jalal Morchidi

Devolver «hasta la última persona»

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado la colaboración que ha prestado Rabat desde el primer momento para «minimizar» la crisis, y con su ayuda -ha asegurado- va a regresar a Marruecos «hasta la última persona» que entró ilegalmente.

Al plantearle en una entrevista en TVE si Marruecos es un socio fiable, ha respondido que se remite «a los hechos», y ha puesto el foco de los sucedido en «una sincronización de la internacional reaccionaria que, con mucha rapidez, salió a amplificar lo que estaba ocurriendo» y a difundir «mentiras y falsas noticias» sobre la integridad del espacio Schengen.

Pero Robles ha reclamado a las autoridades marroquíes que investiguen qué ocurrió y quién estuvo detrás de los movimientos organizados a través de las redes para que quien «lo haya consentido o tolerado», asuma sus responsabilidades.

También ha reprochado que se utilice a menores y a otras personas, «echándoles a la muerte» mediante engaños difundidos en las redes sociales.

Ofensiva parlamentaria

El secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha coincidido con Feijóo en poner en cuestión que los servicios de inteligencia españoles no tuvieran información de la «marea humana» que se dirigía a Ceuta, ha señalado a Sánchez como «responsable principal» de la «gran invasión» y le ha reprochado que esté ya de vacaciones.

Tras exigir en rueda de prensa que se aclare «qué ha fallado en la cooperación con Marruecos», ha defendido la ofensiva parlamentaria que ha lanzado su partido en el Congreso y el Senado para lograr esa aclaración.

Además de pedir que se tramite de forma inmediata su propuesta de reforma de la ley de extranjería presentada en julio, el PP ha registrado una batería de preguntas en ambas cámaras.

Mientras la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que Ceuta y Melilla siguen «igual de vendidas ante Marruecos», el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha defendido que el Gobierno llame a consultas a la embajadora marroquí.

Fuente: EFE.