El ICIJ publica nuevos datos de los Pandora Papers de dos proveedores de servicios offshore

SANTO DOMINGO.- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publica los datos sobre los beneficiarios finales de más de 15.000 empresas, fundaciones, fideicomisos y otras entidades en paraísos fiscales procedentes de la investigación Pandora Papers. Los registros se incorporaron a la base de datos de Offshore Leaks y proceden de dos proveedores de servicios offshore: El bufete panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y Fidelity Corporate Services, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Con esta publicación, la base de datos Offshore Leaks del ICIJ contiene ahora información crucial sobre más de 800,000 entidades offshore que provienen de cinco filtraciones diferentes, y vínculos con personas y empresas de más de 200 países y territorios.

La incorporación de estos datos aporta más transparencia sobre los verdaderos propietarios de empresas, fundaciones y fideicomisos registrados en paraísos fiscales. En total, la aplicación interactiva revela más de 740,000 nombres de personas y empresas.

Si bien la presencia del nombre de una persona o empresa no pretende sugerir o implicar que haya incurrido en una conducta ilegal o impropia, el ICIJ cree que proporcionar estos datos a todos de forma gratuita ayuda a arrojar luz sobre el daño perpetrado por la economía offshore.

A principios de octubre, la periodista Alicia Ortega, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, reveló que 14 funcionarios o ex funcionarios aparecían en la base de datos de los Pandora Papers.

El Informe también dijo que en los documentos aparecía un gran número de familias dominicanas o grupos empresariales que manejan grandes recursos, que aunque no tienen que declarar sus bienes como los funcionarios, si tienen obligaciones fiscales ante la Dirección General de Impuestos Internos.

Los nuevos datos proceden de los Papeles de Pandora, una investigación del ICIJ basada en más de 11.9 millones de registros de 14 proveedores de servicios offshore diferentes, que puso al descubierto los secretos offshore de más de 200 países y territorios. Entre ellas se encuentran personas que utilizan los paraísos fiscales para comprar y vender propiedades, ocultar activos a las autoridades fiscales y judiciales, realizar inversiones en empresas o carteras bancarias, y otros fines. Las estructuras offshore pueden utilizarse para evitar el pago de impuestos, cometer blanqueo de capitales o facilitar otros tipos de actividades ilegales. Los Pandora Papers revelaron las posesiones secretas en paraísos fiscales de más de 330 políticos así como de celebridades y miembros de la realeza. Los archivos también arrojan luz sobre los negocios financieros de defraudadores, narcotraficantes, líderes de sectas fugitivos y funcionarios deportivos corruptos.

«Es el secretismo lo que permite cometer delitos», dijo el director del ICIJ, Gerard Ryle. «Nuestro trabajo ha demostrado que los paraísos fiscales pueden ofrecer protección a personas y empresas que tienen algo que ocultar. Tanto si se trata de activos que deberían haber sido gravados como de dinero sucio que debería haber sido detenido, este sistema existe para proteger la riqueza de las autoridades y proteger a los malos actores de la rendición de cuentas.»

Los Papeles de Pandora, la mayor colaboración periodística de la historia, revelaron que muchos de los actores de poder que podrían ayudar a poner fin al sistema de paraísos fiscales se benefician, en cambio, de él, almacenando activos en empresas y fideicomisos encubiertos mientras sus gobiernos hacen poco para frenar un flujo mundial de dinero ilícito que enriquece a los delincuentes y empobrece a las naciones.

«Las investigaciones del ICIJ en los últimos ocho años, incluidos los Papeles de Panamá y los Papeles de Pandora, han sido sacado a la luz esta economía sumergida», dijo Ryle. «La base de datos Offshore Leaks ayuda a devolver el poder de la información a donde pertenece: a las manos del público».

Los nuevos datos añadidos a la base de datos Offshore Leaks representan sólo una fracción de la información disponible en la filtración de los Pandora Papers. Hoy, el ICIJ publica datos extraídos de los documentos de dos de los 14 proveedores de servicios que componen la filtración. En 2022, ICIJ incorporará más datos vinculados a otros proveedores de los Pandora Papers. El ICIJ no está publicando documentos en bruto ni información personal en masa. La base de datos contiene una gran cantidad de información estructurada sobre los propietarios de las empresas, los apoderados y los intermediarios en las jurisdicciones secretas, pero no revela las comunicaciones privadas, la información de las cuentas bancarias y los documentos personales privados. Como los registros proceden de documentos filtrados y no de un registro normalizado, puede haber duplicación de nombres, incluso en la misma filtración.

Los nuevos datos revelan información confidencial sobre los propietarios de entidades offshore registradas en su mayoría en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción notoriamente secreta, entre 1980 y 2018.

El ICIJ también está lanzando nuevas características en la base de datos de Offshore Leaks que facilitan la navegación de los datos, como los filtros que permiten a los usuarios identificar fácilmente qué filtración, como los Papeles de Panamá, los Papeles de Pandora, etc., es la fuente de un registro específico. La base de datos también incluye filtros para explorar los datos por jurisdicción y país.

Los Papeles de Pandora tenían más de 2 millones de registros de Alcogal, un bufete de abogados con sede en Panamá. Los clientes de Alcogal incluyen casi la mitad de los 336 políticos y funcionarios públicos que el ICIJ y sus socios mediáticos identificaron en los Papeles de Pandora. Entre ellos se encuentran líderes actuales y anteriores de países como los presidentes panameños, el presidente de Ecuador y el rey de Jordania, así como muchos otros. En los datos de propiedad efectiva que el ICIJ pudo estructurar, casi la mitad de las empresas estaban vinculadas a Alcogal.

También había más de 200,.000 registros en los Pandora Papers vinculados a Fidelity Corporate Services, un proveedor offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Más de 1,000 entidades offshore reveladas en los Pandora Papers obtuvieron servicios de Fidelity, incluida una empresa que fue propiedad del presidente de Ucrania. De los proveedores de servicios offshore que aparecen en la filtración, Fidelity también prestó servicios a un gran número de clientes rusos.

Aunque los datos de los Pandora Papers de Alcogal y Fidelity añadidos a la base de datos de Offshore Leaks contienen información que no estaba disponible para el público a través de los registros abiertos, no todos los funcionarios o personas importantes que aparecen en los informes de los Pandora Papers aparecen en la base de datos pública. Esto se debe a que la información sobre la propiedad suele estar enterrada en correos electrónicos, cartas de poder y notas internas y no puede extraerse fácilmente de forma sistemática.

Sólo el 4% de los archivos de los Pandora Papers estaba estructurado. Para explorar y analizar la información, el ICIJ identificó los archivos que contenían información sobre la propiedad efectiva por empresa y jurisdicción y la estructuró en consecuencia. Para cada proveedor de servicios offshore, los datos requerían un proceso diferente. No fue posible extraer la información de forma sistemática en todos los casos debido a las variaciones en la calidad de los datos.

La publicación de los Pandora Papers ha desencadenado una serie de reacciones en todo el mundo. A las pocas horas de su publicación, el 3 de octubre de 2021, las autoridades de Pakistán, México, España, Brasil, Sri Lanka, Australia y Panamá, entre otros países, prometieron abrir investigaciones sobre las participaciones en paraísos fiscales. Los grupos de vigilancia mundial hicieron un llamado a la acción política a raíz de las historias que revelan cómo los multimillonarios, los políticos y los delincuentes explotan un sistema financiero en la sombra que encubre la evasión de impuestos y el blanqueo de dinero.

Los parlamentos, incluido el europeo, y los de Malasia, Colombia, Ecuador y Brasil, entre otros, celebraron debates sobre los hallazgos de los Pandora Papers.

Citando los Pandora Papers, los legisladores estadounidenses propusieron una legislación para tomar medidas contra los «facilitadores» financieros que, según los expertos, representa la reforma más importante de las normas contra el blanqueo de capitales desde el 11 de septiembre.

«Estas filtraciones nos dicen, una vez más, que el secreto financiero está en el corazón de la economía global y corre como un veneno por las venas de nuestros sistemas políticos», escribió Alex Cobham, director general de la Red de Justicia Fiscal, en reacción a las revelaciones de los Papeles de Pandora.

En los cinco años transcurridos desde que se publicaron por primera vez los Papeles de Panamá y se dieron a conocer datos similares, los gobiernos de todo el mundo han recuperado más de 1,360 millones de dólares en impuestos atrasados y sanciones debido a las revelaciones de la investigación.

Los periodistas miembros de ICIJ trabajaron los Papeles de Pandora siguen publicando historias, y saldrán a la luz más revelaciones a medida que los reguladores y los ciudadanos de todo el mundo comiencen a explorar los nuevos datos.

Fuente: Noticias SIN