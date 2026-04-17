El «infierno» de cuatro patas: Un corredor brasileño es perseguido por la jauría más juguetona del internet

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BRASIL – Evandro Alhadas, un ciudadano brasileño y entusiasta del deporte, nunca imaginó que su entrenamiento matutino lo llevaría a enfrentarse a los «dueños de la calle» de una manera tan peculiar. Mientras realizaba su carrera diaria por las calles de su barrio, Evandro fue interceptado por un grupo de perros que decidieron escoltarlo, aunque no de la forma más silenciosa.

En las imágenes, que ya se han vuelto virales bajo el título de «emboscada», se observa cómo el atleta es rodeado por varios caninos que le ladran y saltan a su alrededor. Sin embargo, lejos de entrar en pánico o reaccionar de forma agresiva, Alhadas transformó el incidente en un espectáculo de agilidad y buen humor.

Ritmo, esquive y mucha diversión

La parte más humana y rescatable del video es la actitud de Evandro. Con movimientos que parecen sacados de una coreografía o de un entrenamiento de fútbol americano, el corredor comienza a esquivar los saltos de los perritos con una sonrisa, manteniendo su ritmo y siguiendo el juego de los animales.

Lo que pudo haber sido un momento de estrés para cualquier otra persona, para él fue una oportunidad de interactuar con la fauna local. Los perros, por su parte, parecen más interesados en el juego y en la energía del corredor que en causar algún daño real, creando una escena que mezcla la adrenalina con la ternura.

Un fenómeno en las redes

Evandro Alhadas ha compartido este y otros momentos similares en sus perfiles digitales, demostrando que la convivencia con los animales callejeros puede ser positiva si se maneja con la actitud correcta. Los comentarios de los internautas no se han hecho esperar, celebrando la paciencia del deportista y la energía de la «pandilla» de cuatro patas.

Este video nos recuerda que, a veces, los obstáculos en nuestro camino —incluso los que ladran— pueden convertirse en la mejor parte de nuestra rutina si decidimos enfrentarlos con alegría.